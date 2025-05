• Ram promet 25 annonces concernant ses produits au cours des 18 prochains mois.

Depuis le départ de Carlos Tavares à la tête de Stellantis, on assiste à des changements de philosophie importante au sein de la famille de produits du groupe, surtout en ce qui concerne les marques américaines.

Chez Ram, on a ramené à la tête Tim Kuniskis, un passionné de la marque, seulement une semaine après le départ de Carlos Tavares. Dès son retour, les rumeurs de changements ont commencé à planer, notamment la renaissance du moteur V8 Hemi, ainsi que la promesse d’une camionnette de taille intermédiaire.

Quelques mois plus tard, on commence à avoir une idée de l’ampleur de la transformation qui s’apprête à être effectuée. Selon Tim Kuniskis, les fruits du travail de Ram vont commencer à être connus du public à partir du 8 juin prochain. Sur son compte LinkedIn, ce dernier a mentionné qu’il était revenu en poste avec un objectif clair, soit celui de proposer des modèles passionnants.

Tim Kuniski de Ram | Photo : Stellantis

Et le message lancé est fort. Au cours des 18 prochains mois, ce sont 25 annonces de produits que la compagnie prévoit. Le langage est important ici. Il est clair que la compagnie ne lancera pas 25 modèles. Si on peut s’attendre à une camionnette intermédiaire, ce que l’annone signifie, c’est que des variantes et des éditions spéciales seront lancées.

Nous sommes bien curieux de connaître la teneur de la première présentation qui aura lieu au début du mois de juin. Il est possible que ça concerne le retour du V8 Hemi. La relance de sa production doit avoir lieu en août 2025.

Dans le cas de la camionnette intermédiaire, on sait que la production est prévue pour 2027.

Le retour de la version TRX du Ram 1500 fait également partie de ces 25 annonces, c’est une évidence.

On aura bien sûr droit aux versions électrifiées Ramharger ou Ram 1500 REV.

Bref, préparez-vous, ça va bouger chez Ram au cours des 18 prochains mois.