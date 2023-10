Alors qu'elle fait face aux répercussions financières et logistiques de la grève actuelle des syndiqués du United Auto Workers (UAW), Stellantis a décidé de se retirer de deux grands événements automobiles à venir : le salon SEMA (Specialty Equipment Market Association) à Las Vegas et le Salon de l'auto de Los Angeles.

La grève de l'UAW a mis une pression financière substantielle sur Stellantis, et la société affirme qu'elle n'a pas d'autre choix que de réduire certaines de ses obligations. Le salon SEMA a lieu du 31 octobre au 3 novembre, alors le Salon de Los Angeles se déroule du 16 au 26 novembre. Les deux représentant pour le constructeur automobile un moyen rapide de serrer sa ceinture.

Stellantis avait déjà annoncé en début de semaine qu'elle se retirait du CES 2024, le plus grand salon technologique du monde, qui aura lieu en janvier prochain à Las Vegas.

Le Salon SEMA 2022 Photo : SEMA

Le salon SEMA a rapidement gagné en stature au cours de la dernière décennie et est désormais considéré comme l'un des événements les plus importants du calendrier des salons automobile. Le Salon de l'auto de Los Angeles est depuis longtemps l'un des principaux salons aux États-Unis, bien qu'il ait quelque peu diminué en envergure à la suite de l'épidémie et des changements de priorités de la part des constructeurs automobiles.

Dans les deux cas, mais surtout pour le salon SEMA, cette décision est certainement une mauvaise nouvelle ; il reste peu de temps pour trouver des alternatives pour combler le vide laissé par l'absence de Stellantis. La société avait prévu d'avoir une forte présence aux deux salons.

Le plan de contingence de Stellantis pour atténuer la pression financière causée par le conflit du travail comprend également d'autres mesures. La société n'a pas donné de détails à ce sujet. Cependant, ces deux annulations montrent que le conflit du travail a de véritables répercussions sur la ligne de fond financière de certains constructeurs automobiles. Nous pourrions voir d'autres mesures drastiques prises par les constructeurs automobiles américains dans les jours et les semaines à venir.