Plus silencieux à basse vitesse, les véhicules électriques sont impliqués dans deux fois plus de collision avec les piétons que les modèles à essence, selon une nouvelle étude.

Le site The Guardian a rapporté cette semaine les résultats de cette étude réalisée en Angleterre concernant les véhicules électriques et les collisions avec les piétons. Ces résultats démontrent que, toutes proportions gardées, les modèles électriques et hybrides entrent en collision avec les piétons deux fois plus que les modèles à essence.

Le problème n’est pas attribuable aux conducteurs de ces véhicules, qu’on se comprenne bien. L’ennui, c’est que les véhicules sont trop silencieux à basse vitesse. « Les véhicules électriques représentent un danger pour les piétons parce qu’ils sont moins susceptibles d’être entendus que les modèles à essence ou diesel », explique Phil Edwards, auteur principal de l’étude et professeur d’épidémiologie et de statistiques à la London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Et le problème n’est pas limité au Royaume-Uni. Aux États-Unis, le ministère américain des Transports a également constaté que les véhicules électriques et hybrides présentent un risque 20 % plus élevé pour les piétons que ceux à essence. Il a proposé de nouvelles exigences sonores minimales pour ces véhicules.

Récemment, nous faisions l’essai du Silverado EV et à l’arrêt, on entend très bien un bruit de fond qui indique sa présence. On nous expliquait qu’à partir de 27 km/h, ledit bruit commençait à diminuer. Le risque, vous l’aurez compris, est à basse vitesse, souvent en milieu urbain où la circulation est lourde. Les virages à droite, les manœuvres de marche arrière, tout ça représente un danger pour les piétons si le modèle que l’on conduit est trop silencieux.

Aux États-Unis, la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), l’équivalent de Transports Canada, a établi des règles concernant les sons que chaque véhicule électrique doit émettre à faible vitesse. À des vitesses plus élevées, le bruit du vent et des pneus suffit à alerter les piétons.