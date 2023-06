VinFast VF 8 2023 noir Photo : VinFast

• VinFast rappelle les 999 premiers modèles de VF 8 expédiés aux États-Unis.

• Dans les véhicules affectés, l'écran principal peut mal fonctionner et s’éteindre.

• Le problème n'est pas présent dans le deuxième lot de VF 8 arrivé en Amérique.

VinFast rappelle l'ensemble du premier lot de VUS électriques VF 8 expédiés aux États-Unis. Cela signifie que sur les 999 unités qui ont foulé pour la première fois le sol américain, 999 font l'objet d'un rappel.

La raison de ce rappel ? Un problème potentiel avec l'écran d'affichage principal de la VF 8. Selon un rapport de la NHTSA (National Traffic Safety Administration) aux États-Unis, l'écran principal pourrait mal fonctionner et s'éteindre, et donc ne pas afficher des informations essentielles sur la conduite et la sécurité. Pensez à l'indicateur de vitesse, ou au fait que certaines fonctions d'assistance à la conduite sont activées et à leur état actuel. Cela peut se produire lorsque le véhicule est à l'arrêt ou, pire encore, lorsqu'il est en mouvement.

VinFast indique que le deuxième et seul autre lot de SUV expédiés aux États-Unis n’est pas affecté par le problème.

L'entreprise affirme être au courant de 18 incidents d’écran vide signalés par des conducteurs de VF 8, sur les moins de 200 unités qui ont été livrées aux acheteurs.

Le problème peut être résolu au moyen d'une mise à jour « par les ondes », ce qui est une bonne nouvelle. VinFast indique que cette mise à jour devait être publiée cette semaine et que la société informera les propriétaires des véhicules concernés par courrier à partir du 29 mai, c'est-à-dire lundi prochain.