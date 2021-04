Les véhicules électriques de Toyota vont porter le nom BZ

En 2019, Toyota nous promettait l’arrivée de six nouveaux véhicules électriques dans un avenir pas si lointain. Dernièrement, on apprenait que la présentation des premiers exemplaires approchait à grands pas. Enfin, la compagnie allait rattraper un tant soit peu le retard qu’elle accuse en matière de véhicules entièrement électriques.

Maintenant, nous n’avions pas d’idée quant aux noms que ces derniers allaient adopter. C’était jusqu’à ce que la nouvelle sorte au cours des derniers jours. En effet, Toyota a déposé des demandes d’enregistrements de noms, soit les BZ1, BZ2, BZ2X, BZ3, BZ4, BZ4X et BZ5, tous inscrits sous la famille Toyota BZ. On devine que les modèles portant un X annoncent une configuration à plusieurs moteurs électriques et à traction intégrale. Quant aux lettres BZ, elles signifient Beyond Zero, le nom de l’initiative lancée par l’entreprise et ayant pour objectif de promouvoir différentes technologies « zéro émission » comme les véhicules électriques et les piles à hydrogène.

La plateforme qui va recevoir ces nouveaux produits porte le nom e-TNGA (Toyota New Global Architecture) et se veut le fruit d’un partenariat entre le géant japonais et son partenaire Subaru.

On comprend la signification des lettres, mais on va repasser pour le côté séducteur de la chose. D’ailleurs, on ne peut pas dire que les appellations de véhicules électriques sont très excitantes à travers l’industrie, que ce soit ID chez Volkswagen, EV chez Kia, i chez BMW, EQ chez Mercedes-Benz, etc.

Photo : Toyota Les prototypes de véhicules électriques de Toyota

Toyota, bien sûr, n’a pas voulu commenter cette nouvelle lorsqu’elle a été questionnée sur la chose par le magazine Car and Driver.

Quant au premier Toyota tout électrique, il s’agira d’un VUS compact qui va adopter le format du RAV4. Il sera dévoilé à la fin de ce mois pour le marché européen. Nous pourrions éventuellement voir d’autres types de carrosseries voir le jour, que ce soit des berlines, d’autres VUS ou des fourgonnettes. Lorsque le constructeur a annoncé ses plans, il a présenté en avant-première les six véhicules et on pouvait voir que ces derniers étaient porteurs de robes diverses.

La marque de luxe de Toyota, Lexus, affirme qu’elle aura une version électrifiée de chaque modèle qu’elle vend d’ici 2025. Elle a récemment donné un aperçu de ses futurs modèles électriques avec le concept LF-Z.

Incidemment, nous apprenions hier soir (dimanche) que ce dernier serait dévoilé au Salon de Shanghai qui aura lieu lors de la troisième semaine du mois d’avril (21 au 28).

Évidemment, nous allons en apprendre beaucoup plus au cours des prochains mois. Ce qui sera évidemment à surveiller, c’est de savoir à quels modèles nous aurons droit.