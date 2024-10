En septembre, les ventes mondiales de véhicules 100 % électriques et hybrides rechargeables ont augmenté de 30,5 % par rapport à la même période l’année précédente. Ce gain est notamment porté par la Chine, qui a dépassé ses records d’août, tandis que l’Europe a repris son essor, selon les données publiées mardi par le cabinet de recherche Rho Motion.

La Chine en tête de peloton, l'Europe rebondit

En tête du marché mondial, la Chine a vu ses ventes de véhicules électriques grimper de 47,9 %, atteignant un impressionnant total de 1,12 million d’unités en un seul mois. Cette performance renforce la domination chinoise sur le marché mondial, malgré un ralentissement général de la demande pour les véhicules électriques.

L’Europe, quant à elle, montre des signes de reprise après plusieurs mois de stagnation. Alors que le marché européen s’efforce de rattraper la Chine, des événements comme le Salon de l’automobile de Paris mettent en lumière la concurrence féroce entre les constructeurs chinois et européens. Les fabricants chinois, malgré des droits de douane allant jusqu’à 45 % sur leurs importations, cherchent à percer en Europe.

Le Kia EV6 2025 (Corée du Sud) | Photo : Kia

Une croissance plus modérée en Amérique du Nord

Les États-Unis et le Canada suivent une trajectoire plus modeste, avec une hausse de 4,3 % des ventes de véhicules électriques en septembre, atteignant 150 000 unités. Ce marché reste marqué par une incertitude politique alors que les élections américaines du 5 novembre approchent, rendant difficile toute prévision à long terme, selon Charles Lester, responsable des données chez Rho Motion.

L'essor des ventes de véhicules électriques à l’échelle mondiale témoigne des efforts croissants pour répondre à la demande pour une mobilité plus verte. Néanmoins, des défis persistent, notamment la concurrence accrue entre les constructeurs chinois et européens, les incertitudes politiques aux États-Unis et une demande mondiale qui commence à ralentir.

Chiffres clés : le marché en septembre

- 1,69 million : C’est le nombre total de véhicules électriques vendus dans le monde en septembre.

- 47,9 % : Hausse des ventes de véhicules électriques en Chine, avec 1,12 million d’unités.

- 4,3 % : Croissance modérée des ventes en Amérique du Nord, avec 150 000 véhicules vendus.