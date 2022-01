Il existe quantité d’images et de vidéos d’archives qui nous montrent la vie lors des premières décennies du siècle précédent. Cependant, puisque les outils multimédias du temps n’étaient pas des plus sophistiqués, on a droit à des images et des vidéos en noir et blanc et dont la qualité n’est pas optimale.

Sans compter que le temps a souvent fait son œuvre pour en réduire leur précision.

La bonne nouvelle, c’est que la technologie moderne permet de faire revivre certaines de ses images et vidéos et un exemple incroyable vient de se présenter sous nos yeux.

Et il n’est pas nécessaire d’être un habitant de New York pour apprécier les merveilles de cette vidéo restaurée. Il n’est pas non plus nécessaire d’être un passionné de voitures anciennes pour aimer ce que l’on peut admirer dans cette séquence qui dure environ cinq minutes. De vieilles Chevrolet, des Ford, des Cadillac et des Packard, il y en a pour tous les goûts.

Et que dire des gens que l’on peut voir sur la rue ? Ces derniers, lorsqu’on y pense, c’est nous, aujourd’hui. Ces gens, qui ne sont plus parmi nous aujourd’hui, vaquaient à leurs occupations quotidiennes, comme nous le faisons aussi.

Les vêtements changent, toutefois, et il faut avouer que ça respirait la classe à l’époque.

Photo : YouTube (NASS) Scène new yorkaise des années 30, img 2

Ceux qui connaissent bien New York reconnaîtront peut-être certains endroits. La vidéo semble être lancée majoritairement sur la 5e avenue, au nord de la 53e rue. Le caractère neuf des immeubles est aussi frappant. New York était toujours en plein essor dans les années 30.

Quant au son, mentionnons qu’il a été ajouté pour l’ambiance. Les couleurs sont aussi changeantes, vous le remarquerez, notamment sur les vêtements. Néanmoins, ce processus de restauration, avec stabilisation des images (qui semblent toujours tourner en accéléré sur les vieilles vidéos), nous plonge au cœur d’une période qu’aucun de nous n’a connu… ou presque.

C’est un régal pour les yeux, qu’on soit amateur d’automobiles ou non.