VinFast va présenter un concept au CES 2024 en janvier

Le constructeur vietnamien VinFast sera présent du côté de Las Vegas en janvier prochain, là où va se tenir le Consumer Electronics Show, simplement connu sous le nom de CES.

Jadis, le CES intéressait surtout les passionnés de technologies et d’appareils électroniques dernier cri. D’ailleurs, il est pertinent de savoir que ce salon existe depuis 1967 et que depuis 1978, il se tient en janvier à Las Vegas. Entre 1978 et 1997, un deuxième rassemblement était même présenté l’été, mais depuis 1998, le CES se déroule une fois par année à Vegas.

Et ce qui est nouveau depuis plusieurs années, c’est la participation des constructeurs automobiles qui profitent de l’événement pour annoncer leurs plus récentes technologies.

Dans deux semaines, nous serons sur place avec Kia, mais d’autres fabricants seront de la fête, dont VinFast qui va profiter de l’occasion pour dévoiler un nouveau concept, entre autres.

La compagnie va aussi présenter un plus petit VUS, le VF 3. Ce dernier a été montré en juin 2023 et sera réservé au marché vietnamien. La firme va également déballer sa gamme de vélos électriques, baptisée DrgnFly (Dragon Fly). Les gens pourront même faire l’essai de ceux-ci.

VinFast VF 9 Photo : D.Boshouwers

Le prochain véhicule de la marque qui va débarquer chez nous, le VF 9, sera aussi de la partie. Ce dernier intègre un nouveau service de diffusion en continu. Les participants du CES 2024 seront donc les premiers à pouvoir expérimenter cette nouvelle technologie à bord du véhicule.

Tran Mai Hoa, la directrice générale adjointe des ventes et du marketing de VinFast, avait ceci à déclarer concernant la présence de VinFast au CES 2024.

« Le CES est un salon de technologie grand public très influent dans le domaine de la technologie et en particulier dans l’industrie des véhicules électriques. Notre présence au CES 2024 affirme notre engagement inébranlable à façonner l’avenir du transport durable, et nous sommes ravis de présenter les innovations révolutionnaires qui nous propulseront davantage vers cet objectif ambitieux. »

Quant au concept qui sera présenté, il est difficile de deviner quoi que ce soit pour l’instant, mais si l’on se fie à l’image partagée par la compagnie en vue de sa participation au CES, il pourrait s’agir d’un VUS plus massif que le VF 9, ou encore d’une camionnette.

Il faudra voir, mais nous n’aurons pas à attendre très longtemps avant de le savoir.

Nous serons sur les planches du CES lors de la semaine du 8 janvier.