Kia a annoncé qu’elle commencerait à prendre des commandes — sous la forme d’acomptes de 1000 $ — pour son futur VUS électrique EV9. Les réservations pourront être effectuées à partir de la fin du mois de juillet.

À voir aussi : New York 2023 : le Kia EV9 2024 fait ses débuts officiels

Du même élan, Kia a confirmé que l’autonomie maximale estimée de son gros véhicule électrique avoisinera les 500 km.

Le VUS à trois rangées est construit sur la même plate-forme que le modèle EV6 qui est déjà commercialisé, mais il est essentiellement le compatriote électrique du très populaire Telluride, bien qu’il soit un peu plus long que ce dernier. Le VÉ sera proposé en configuration à six ou à sept places, selon que l’on choisira ou non des fauteuils de type capitaine à la deuxième rangée.

L’un des nouveaux paramètres que va introduire l’EV9 est la structure de dénomination des versions qui feront partie de l’offre. Les deux variantes commercialisées seront les éditions Wind et Land. Les acheteurs pourront également opter pour un ensemble GT-Line, semblable à ce qui est offert avec d’autres modèles Kia.

Kia EV9 2024 blanche Photo : KIA

Kia EV9 2024 au Canada

Le EV9 proposé aux clients canadiens sera doté d’une batterie de 99,8 kWh (avec la version à deux moteurs — le modèle de base à un moteur profite d’une batterie de 76,1 kWh et d’une puissance de 215 ch). La version à un moteur va proposer jusqu’à 480 km d’autonomie ; les données pour la déclinaison à deux moteurs et à traction intégrale n’ont pas encore été annoncées. Ce modèle développera 379 chevaux et 516 lb-pi de couple.

Kia indique que l’EV9 pourra remorquer jusqu’à 5 000 lb.

La vitesse de charge maximale du système de l’EV9 est de 230 kW. Selon Kia, cela signifie que les propriétaires pourront recharger leur VÉ de 10 % à 80 % en 25 minutes. C’est la norme pour tous les véhicules Hyundai/Kia assemblés sur la plate-forme E-GMP (Electric-Global Modular Platform), qui jouit d’une architecture de 800 volts.

Le Kia EV9 2024 arrivera chez les concessionnaires vers la fin de l’année. Les prix devraient être annoncés à l’approche de cette date.