L’entreprise vietnamienne VinFast a annoncé les prix canadiens des deux modèles qu’elle va prochainement lancer sur notre marché, les VUS VF 8 et VF 9. Le premier sera offert à partir de 51 250 $, le deuxième à compter de 69 750 $.

Du coup, les réservations pour ces derniers sont désormais possibles. Mieux, jusqu’au 5 avril prochain, les premiers clients qui vont y aller de réservations anticipées seront admissibles au programme exclusif VinFirst. Celui-ci pourrait leur faire profiter de rabais pouvant atteindre 3500 $ ou 6000 $, respectivement, selon le modèle. VinFast explique dans son communiqué que les gens qui vont verser un dépôt (remboursable) de 250 $ vont recevoir le bon rabais s’appliquant au véhicule choisi. D’autres prix sont aussi au menu pour les détenteurs de réservations.

Et c'est tant mieux, car ces prix de départ mettent les deux VUS électriques hors de portée des remises fédérales et provinciales pour les VÉ.

Les commandes pour les modèles sont ouvertes depuis le 5 mars dernier. VinFast Canada explique que 300 consommateurs se sont manifestés jusqu’ici et que ce chiffre est en constante croissance.

Photo : VinFast VinFast VF 9

En plus du bon d’achat électronique, les membres de VinFirst au Canada se verront également offrir une série d’avantages de premier ordre, notamment un chargeur mobile pour le véhicule, des forfaits ADAS et Smart Service, ainsi qu’un voyage de sept jours (excluant les billets d’avion) dans une villa touristique (3 chambres pour 4 personnes) dans un ou plusieurs hôtels Vinpearl au Vietnam.

« Nous sommes fiers d’offrir aux Canadiens les tout premiers modèles de VinFast par l’entremise de notre réseau de magasins et d’achats en ligne. Nous espérons offrir à nos clients une expérience transparente et conviviale, de sorte que les véhicules électriques de VinFast soient leur premier choix. » - Huynh Du An, chef de la direction de VinFast Canada

Pour en savoir plus sur les VF 8 et VF 9 et sur le programme exclusif VinFirst, vous pouvez consulter ce site web.

Nous vous reviendrons bien sûr avec l’essai de ces modèles lorsque nous aurons eu l’occasion de mettre la main dessus.

