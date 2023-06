VinFast VF 8 2023 orange Photo : B.Charette

• Auto123 réalise un premier essai du VinFast VF 8 2023.

• Ce VUS électrique pourra-t-il faire sa place dans un marché dominé par Tesla et les autres manufacturiers plus établis ? Le temps nous le dira.

Encinitas, Californie – Nous connaissons tous et toutes l’histoire de Cendrillon qui rencontra son Prince charmant au bal. VinFast à l’image de Cendrillon est un joueur négligé dans le monde automobile. Le Vietnam n’est pas une puissance mondiale en automobile. Cela n’arrête pas les ambitions du patron de Vingroup Pham Nhat Vuong, d’être invité au bal des grands de l’automobile en Amérique du Nord et en Europe.

Reste maintenant à savoir ce qui va se passer à minuit quand le carrosse va se changer en citrouille. Est-ce que le VinFast sera accepté au grand royaume de l’automobile ou retournera-t-il à ses haillons ?

Le tout nouveau VinFast VF 8 2023 Photo : B.Charette

Un beau carrosse

La fée marraine de VinFast se nomme Pininfarina, un réputé carrossier italien qui a pris en charge le design du véhicule. Le format du VF 8 est très proche d’un Ford Mustang Mach-e. Le VF 8 fait 4,75 mètres de long par 1m 93 de large et 1 m 67 de haut.

Le style est contemporain. On note quelques touches qui rappelle certains modèles, par exemple la partie arrière proche du Porsche Macan ou les phares qui semblent inspirés de la Mustang. Les proportions sont justes et l’équilibre général du véhicule est plaisant à l’oeil. VinFast a pu mettre sa touche personnelle avec son V distinctif dans la calandre.

Intérieur de VinFast VF 8 2023 Photo : B.Charette

Un tableau de bord à la Tesla

Tesla est une source d’inspiration pour bien des nouveaux joueurs (et d’autres moins nouveaux) dans l’industrie. À la manière de son concurrent américain, VinFast a logé en plein centre du tableau de bord un écran tactile de 15,6 pouces qui ressemble et fonctionne comme un iPad.

À l’exception d’un bouton pour le volume de la radio à la droite des rapports à boutons dans la console centrale, d’un rappel au volant et du régulateur de vitesse à droite du volant, toutes les fonctions sont dans un des menus de cette tablette. Et quand nous disons toutes les fonctions, cela inclut le réglage des rétroviseurs extérieur, le volant, le toit ouvrant, la climatisation et toutes les aides à la conduite.

Il y a de plus une multitude d’applications y compris celle d’Alexa qui vous sert d’interprète dans le véhicule. Un cours de formation de 20 minutes a été nécessaire avant que nous puissions trouver nos repères.

Habitacle de VinFast VF 8 2023 Photo : B.Charette

Beaucoup d’aides et beaucoup d’intrusion

La liste d’aides à la conduite est très complète. Des feux de route automatiques à la reconnaissance des panneaux de signalisation en passant par le freinage d'urgence automatisé, la surveillance des angles morts de série, l’alerte de sortie de voie et le régulateur de vitesse adaptatif, il ne manque pas grand-chose.

Notre seul reproche, le caractère intrusif de toutes ces commandes qui tombent très rapidement sur les nerfs avec des avertissements sonores constants. C’est à rendent un peu dingue. Heureusement, après une petite recherche dans les sous-menus, nous avons été en mesure de désactiver toutes ces fonctions.

Vous avez aussi des fonctions d’aides au stationnement et avec l’application VinFast, la voiture vient à vous en utilisant votre cellulaire.

Logo de VinFast VF 8 2023 Photo : B.Charette

Vestige du passé

Notre première surprise en prenant place à bord fut le gros tunnel central qui traverse l’habitacle. En général, les modèles électriques ont un plancher plat. Il faut comprendre que le VF 8 était dans sa première vie un modèle avec un moteur à combustion interne. Ce tunnel était nécessaire pour l’arbre de transmission allant aux roues arrière. Pour réduire les frais dans le développement du nouveau modèle, le tunnel est resté en place. Un problème qui devrait être corrigé dans un avenir pas si lointain.

Vous avez donc deux vraies places à l’arrière et une troisième place de dépannage, ainsi qu’une console centrale grand format qui réduit un peu l’espace aux genoux à l’avant. VinFast a logé les changements de rapports à bout dans cet espace avec un espace de rangement et même des prises USB-C, et une prise pour recharger un PC.

Outre ce tunnel, les passagers profitent d’un bel espace de vie. Il y a un dossier inclinable à l’arrière, un espace généreux pour les jambes et la présence d’un toit ouvrant panoramique.

Côté décoration, l’habitacle est un mélange de cuir végan et de plastique. La prise en main du volant à fond plat est intéressante. Les sièges sont fermes, plus fermes que ceux du célèbre trio allemand. La position de conduite est élevée, même à la position la plus basse.

VinFast VF 8 2023 rouge Photo : B.Charette

Au volant

Sur la route, la suspension est ferme, mais demeure composée et absorbe bien les trous et les bosses. En contrepartie, le retour de sensation de la direction est correct, sans plus.

Vous avez le choix d’un mode de conduite Normal ou Sport. Le premier est un peu terne, le second trop nerveux. Nous avons préféré le côté plus tranquille de la conduite normale. VinFast nous a précisé que du verre insonorisant est utilisé pour habiller le véhicule rendant l’habitacle très silencieux. Une touche intéressante qui ajoute une couche de luxe dans la conduite et le sentiment de bien-être dans le véhicule.

La puissance offerte par le VF 8 est suffisante, mais pas renversante. La poussée est honnête, mais pas décoiffante comme peut l’être celle d’un modèle comme la Tesla Y.

Notre moyenne de consommation pour notre trajet de deux heures s’est élevée à 32,1 kWh/100 km. Un chiffre plutôt élevé qu’il faudra valider sur un essai d’une semaine.



L'arrière de VinFast VF 8 2023 Photo : B.Charette

Deux modèles, Eco et Plus

Chaque VF 8 utilise un groupe motopropulseur électrique à transmission intégrale avec deux moteurs électriques. Le modèle Eco offre 349 chevaux et un couple de 369 lb-pi, alors que le modèle Plus développe 402 chevaux et 457 lb-pi de couple. Les deux modèles profitent du même chargeur embarqué (11 kW).

Sur une prise rapide, le VUS sera capable de récupérer de 10 à 70 % en 25 minutes environ en supposant que vous êtes en mesure de charger à 160 kWh. VinFast a aussi intégré d’office une pompe à chaleur pour souffrir un peu moins en hiver.

VinFast estime une autonomie de 420 km pour la variante Eco, et de 400 pour le modèle Plus.

Profil de VinFast VF 8 2023 Photo : B.Charette

Des avantages intéressants à l’achat

VinFast est consciente qu’elle a une côte à remonter face à des constructeurs bien établis. Elle s’est donc donner les moyens de rendre son achat attrayant. Vous avez une garantie de 10 ans ou 200 000 km. La batterie est garantie 10 ans avec kilométrage illimitée.

VinFast mentionne aussi qu’il veut prendre soin des soucis de la recharge. Avec l’achat d’un VF 8, VinFast vous fournit sans frais un chargeur avec son installation gratuite à la maison. Si vous ne voulez pas de chargeur (ou en avez déjà un) VinFast vous donne 3 ans de recharge sans frais sur le réseau Charge Up.

Vous avez aussi l’assistance routière pour 10 ans/ illimitée 365 jours par année. À l’image des plus récentes jeunes pousses automobile, VinFast va aussi faire des mises à jour OTA (Over the Air) pour l’arrivée de nouvelles caractéristiques dans le véhicule. Vous avez de plus un assistant de commandes vocale Alexa qui fonctionne simplement en disant Hey VinFast, suivi de vos demandes.

VinFast VF 8 2023, écusson Photo : B.Charette

Ça coûte combien tout cela

Nous n’avons pas encore tous les détails sur les prix. Nous savons toutefois que la version Eco de base va commencer à 57 500 $. Ce prix est éligible aux deux subventions gouvernementales (totalisant 12 000 $ au Québec ; les montants varieront par province). Voilà ce qui place le VF 8 dans la course dans ce segment.

VinFast a mis de côté (pour le moment du moins) l’idée de louer la batterie sur une base mensuelle. Le projet est sur la glace, mais pas complètement abandonné.

Le mot de la fin

Reste maintenant à savoir si Cendrillon va trouver son prince charmant à la fin de l’histoire où va rester avec sa citrouille dans les mains. Le passage à l’électrification saigne les constructeurs automobiles à blanc. VinFast a les reins solides, mais les ventes doivent suivre les investissements et la période pour réussir est très courte. On se reparle de tout cela dans cinq ans.

L'avant de VinFast VF 8 2023 Photo : B.Charette

Quelques-unes de vos questions concernant le VinFast VF 8 2023 :

Quel est le prix du VinFast VF 8 au Canada ?

Le prix de base au Canada est 57 500 $.

Quel genre de garantie offre VinFast ?

Vinfast offre une garantie unique de 10 ans ou 200 000 km, ainsi qu’une garantie de 10 ans / 200 000 km sur la batterie. Également une assistance routière de 10 ans, kilométrage illimitée. À noter, les futures caractéristiques se feront par mise à jour OTA (Over the Air).

Ford Mustang Mach-E

Hyundai Ioniq 5

Kia EV6

Nissan Ariya

Subaru Solterra

Tesla Model Y

Toyota bZ4X

Volkswagen ID.4

Volvo XC40 Recharge

ÉVALUATION 78 % Performance 7/10 Design 8/10 Espace intérieur 8/10 Technologie et sécurité 8,5/10 Économie de carburant 7/10 Rapport qualité / prix 8/10