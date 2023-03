Un premier rappel de 2800 VF 8 pour VinFast

• VinFast doit rappeler 2781 VF 8 en raison d’un problème d’assemblage à la hauteur du train avant.

• Depuis un mois, les nouvelles sont moins bonnes en provenance de cette entreprise vietnamienne.

• Les modèles américains qui sont concernés par ce rappel seront réparés avant d’être livrés à leurs premiers acheteurs.

Le fabricant vietnamien VinFast fait ses débuts en Amérique du Nord cette année et jusqu’ici, tout ne se déroule pas comme prévu. Après quelques retards touchant l’arrivée des modèles, on apprenait il y a quelques jours que la compagnie allait sabrer dans son personnel nord-américain et éliminer la division canadienne qui sera annexée à celle des États-Unis. Et c’est sans oublier que le fondateur de la compagnie, Pham Nhat Vuong, a indiqué qu’il ne souhaitait plus investir de sa propre fortune dans l’entreprise.

Et voilà que le premier modèle électrique que va nous proposer la firme fait l’objet d’un premier rappel. En effet, VinFast rappelle 2781 modèles pour faire vérifier et possiblement remplacer le boulon reliant l’étrier de freins avant à la rotule. Comme l’explique l’entreprise via un communiqué, « en raison d’un problème spécifique à l’assemblage, le boulon reliant l’étrier avant à la rotule peut se desserrer lorsque le véhicule est en marche, réduisant potentiellement l’efficacité des freins à l’avant. »

Lorsqu’on nous pose des questions sur les chances de VinFast de percer le marché nord-américain, notre réponse est toujours la même. Si le produit est de qualité et que les clients vivent une belle expérience, elle aura des chances de réussir. Or, si les produits qu’elle propose ont des problèmes, et que le service n’est pas à la hauteur, ce sera très difficile.

Le tout, à condition que les prix soient toujours concurrentiels, on s’entend. Or, jusqu’ici, on assiste à de petits faux pas. Les choses devront se replacer rapidement.

Photo : VinFast Vinfast VF 8 - Avant

VinFast prépare son déploiement aux États-Unis (qui va comprendre la construction d’une usine au coût de quatre milliards) où elle espère concurrencer les constructeurs automobiles traditionnels. Les premiers 999 VF 8 sont arrivés au pays à la fin de 2022 et les premières livraisons devraient se faire ce mois-ci. Ils seront inspectés et vérifiés avant d’être remis aux clients, ce qui fait que le rappel ne touchera pas les consommateurs américains. « Il s’agit d’une procédure relativement simple qui peut être effectuée rapidement et qui n’affectera pas le calendrier de livraison, qui devrait commencer d’ici la fin du mois de février 2023 », a-t-elle précisé.

VinFast a déclaré qu’elle n’a pas reçu de rapports rapportant des pannes concernant le boulon desserré qui pourrait causer des problèmes de frein.