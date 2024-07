VinFast reporte de trois ans son usine nord-américaine

Le constructeur vietnamien VinFast a annoncé un deuxième report concernant l’usine qu’il veut construire aux États-Unis. En effet, après avoir repoussé l’échéancier à 2025, voilà que l’entreprise annonce que le lancement aura plutôt lieu en 2028.

Le plan, qui va nécessiter des investissements de quatre milliards, doit être érigé en Caroline du Nord.

La compagnie a aussi annoncé qu’elle réduisait de 20 000 unités ses prévisions de livraisons pour cette année, en raison des fluctuations qui touchent le marché du véhicule électrique à l’échelle mondiale. Ainsi, on vise 80 000 livraisons plutôt que 100 000.

Concernant la décision à propos de l’usine, il est difficile de ne pas faire un lien avec ce qui se passe du côté politique aux États-Unis. Il est évident que si Donald Trump revient à la Maison-Blanche, le travail de VinFast ne serait pas facilité. La compagnie avait annoncé son plan initial d’investissement en Caroline du Nord en 2022, cherchant à profiter des efforts de l’administration Biden qui est en faveur de l’électrification.

VinFast VF 8 | Photo : VinFast

Portrait actuel

La compagnie commercialise déjà le VUS VF 8 chez nous, qu’il est possible de voir sur les routes, alors que le VF 9 fait tranquillement ses débuts.

Les ventes de VinFast ont augmenté de 24 % pour atteindre environ 12 000 véhicules lors du deuxième trimestre de l’année, par rapport aux trois premiers mois de 2024. En tout, depuis le 1er janvier, la compagnie a pu écouler 21 747 unités, un gain de 92 % par rapport à l’année dernière.

Une progression intéressante, mais en deçà des attentes. En effet, on atteint le quart de l’objectif de 80 000 ventes, alors que la moitié de l’année est passée. Il faut aussi considérer que plusieurs ventes se font à des entreprises appartenant à l’empire Vingroup, la maison-mère qui chapeaute VinFast, ce qui fausse quelque peu les données concernant l’intérêt du grand public pour les produits de la marque.

Cependant, on peut aussi choisir de voir le verre à moitié plein.

« Bien que les résultats des livraisons du deuxième trimestre soient encourageants, les vents économiques contraires et les incertitudes dans les différentes macro-économies et le paysage mondial des véhicules électriques nécessitent des perspectives plus prudentes pour le reste de l’année », a déclaré VinFast via un communiqué.

Le fabricant de véhicules électriques s’attend toujours à une forte croissance des ventes au cours de la deuxième moitié de 2024, grâce à une gamme de produits diversifiée et à l’expansion à l’intérieur de régions clés, y compris de nouveaux marchés en Asie et d’autres déjà existants.

VinFast précise que ce report pour la construction de l’usine ne change pas sa stratégie de croissance ni ses objectifs d’exploitation. La décision va lui permettre de mieux orienter ses ressources actuelles pour soutenir sa croissance à court terme et renforcer ses opérations existantes.