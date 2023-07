VinFast a laissé savoir que la cérémonie d’inauguration des travaux de son usine américaine, qui sera située en Caroline du Nord, aura lieu le 28 juillet prochain. On sait que la compagnie vietnamienne s’est engagée à investir quelque quatre milliards pour la construction.

L’usine sera érigée au Triangle Innovation Point, dans le comté de Chatham. Elle va prendre forme sur une superficie d’environ 1800 acres. Lorsqu’elle aura atteint sa pleine capacité, on estime qu’elle pourra produire 150 000 véhicules par année au cours de la phase 1.

C’est bien, mais les acheteurs devront être au rendez-vous. Or, pour le moment, ce n’est pas le cas. Entre janvier et mai de cette année, seulement 128 modèles ont été immatriculés aux États-Unis ; un en février, 16 en mars, 66 en avril et 45 en mai.

Dessin de la futur usine de VinFast en Caroline du Nord Photo : VinFast

L’usine va se composer de deux zones principales. Une sera consacrée à la production et l’assemblage de véhicules électriques. L’autre abritera des entreprises fournisseurs supplémentaires.

La compagnie attendait les permis pour amorcer la construction, ce qu’elle a reçu des autorités. Elle mentionne que lorsqu’elle sera fonctionnelle, son usine va donner vie à un écosystème de fournisseurs et va contribuer à générer des milliers de nouveaux emplois.

Thi Thu Thuy, la cheffe de la direction de VinFast, a déclaré ceci : « L’usine de fabrication en Caroline du Nord est l’un des principaux projets de VinFast. Lorsqu’elle sera opérationnelle, elle sera la principale fournisseuse de véhicules électriques de VinFast sur le marché nord-américain, ce qui nous permettra d’optimiser la production et les activités commerciales. Nous espérons que la construction de l’usine dans le comté de Chatham contribuera à faire progresser l’économie de l’énergie propre aux États-Unis et à soutenir la stratégie de mobilité verte de la Caroline du Nord ».

On souhaite amorcer la production en 2025.

Entre-temps, VinFast va continuer à travailler à faire connaître sa marque sur le marché américain, à commencer par la Californie là où elle s’implante en premier. On développe le réseau de boutiques, de centres de service, et l’on s’efforce d’installer de potentiels clients derrière le volant afin qu’il découvre le premier véhicule de la firme, le VF 8.

On sait qu’un modèle plus massif va suivre, le VF 9, et qu’on a déjà deux autres produits en préparation pour notre coin du monde, soit les VUS plus compacts VF 6 et VF 7.