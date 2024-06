Le constructeur vietnamien VinFast pourrait retarder une fois de plus son projet d’usine d’assemblage qu’il prévoit aux États-Unis, plus précisément en Caroline du Nord. On se souviendra que la marque avait annoncé en grande pompe ce projet de quatre milliards, alors qu’elle se préparait à envahir le marché nord-américain.



Or, l’arrivée des premiers modèles s’est fait attendre, et les débuts de ses produits se font de façon plutôt modeste. VinFast a vendu moins de 1000 véhicules en Amérique du Nord en 2023.

L’information concernant le report a été confiée à l’agence Reuters par une personne bien au courant du dossier.

C’est en 2022 que la compagnie avait annoncé son invention de construire une usine aux États-Unis, avec une capacité de production annuelle de 150 000 véhicules électriques. L’entreprise souhaitait profiter des efforts du gouvernement Biden qui distribue des subventions pour les véhicules électriques fabriqués aux États-Unis.

VinFast avait initialement prévu d’achever l’usine en juillet 2024, mais elle a ensuite repoussé le début des opérations à 2025. Elle envisagerait un nouveau report, selon la source qui s’est confiée à Reuters.

Bien sûr, plusieurs raisons peuvent expliquer cette décision ou cette réflexion de la compagnie. Comptez les prochaines élections américaines du lot. Si jamais Donald Trump retournait à la Maison-Blanche, les fabricants de véhicules électriques craignent de devoir mettre une croix sur l’aide gouvernementale qui est actuellement en vigueur. VinFast a besoin d’un soutien des autorités américaines.

Dans un communiqué envoyé à Reuters, VinFast explique qu’elle « procédait à un examen et à une évaluation approfondis de tous les aspects du processus de construction de notre usine de Caroline du Nord ».

Les VinFast VF 8 et VF 8 au Salon de l'auto de Montréal en 2023 | Photo : D.Boshouwers

Et bien sûr, il faut aussi considérer les faibles résultats de l’entreprise, et certains problèmes vécus aux États-Unis sur le plan légal (non-paiement du loyer d’une concession, enquête sur un accident mortel impliquant un de ses véhicules et violation de brevets d’ArcelorMittal relatifs à l’aluminium utilisé avec le VF 8).

VinFast a aussi révisé à deux reprises la taille de l’usine d’assemblage prévue en Caroline du Nord. La dernière révision a été soumise en avril et est toujours examinée par les autorités.

L’année dernière, le Vietnam a vendu moins de 35 000 véhicules à travers le monde, la majeure partie à l’intérieur de ses frontières, et environ la moitié à des entreprises œuvrant au sein de l’empire Vingroup, à l’intérieur duquel œuvre VinFast. L’usine de production qu’elle opère dans le nord du pays peut assembler 300 000 véhicules sur une base annuelle.

La compagnie a d’autres modèles en préparation, ce qui devrait l’aider à atteindre ses objectifs. Elle a vendu moins de 10 000 véhicules au cours du premier trimestre de cette année, toutefois, un résultat qu’elle attribue à la lenteur habituelle du début de l’année pour les affaires, en particulier au Vietnam.

Bref, VinFast n’est pas au bout de ses peines, elle qui a vu ses pertes accumulées atteindre 2,4 milliards US. La firme a toujours pour objectif de vendre 100 000 véhicules cette année, deux fois plus que ce qu’elle visait en 2023, alors qu’elle souhaite atteindre d’autres marchés, dont l’Indonésie et l’Inde, où elle compte aussi établir une usine d’assemblage.