La voiture autonome : futur de l’automobile ?

Depuis une dizaine d’années déjà, le concept novateur de la voiture autonome est très en vogue. Celui-ci désigne un véhicule doté d’un système de pilotage automatique qui lui confère la capacité de rouler sans l’intervention d’un conducteur : plutôt incroyable. Pourtant, ce véhicule qui n’était il y a quelques années encore qu’un rêve, est aujourd’hui en cours de développement chez certains constructeurs. Cet engin à la pointe de la technologie semble en effet prêt à intégrer dans un futur pas si lointain, notre quotidien.

Comment cela fonctionne-t-il ?

La voiture autonome fonctionne à l’aide de radars, de caméras ainsi que de capteurs laser qui, de cette façon, lui permettent de modéliser son environnement en 3D. Tous ces équipements lui permettent ainsi de repérer les autres véhicules en plus des obstacles sur la route et de la même façon, capter leur position et vitesses afin de respecter les distances de sécurité. Il peut également être équipé d’un GPS permettant de configurer les trajets et de localiser les autres véhicules dans l’espace. Le tout est géré par un programme d’intelligence artificielle qui contrôle alors les manœuvres du véhicule.

L’avènement de la voiture autonome

Suite à l’autorisation de l’ONU ce 1er janvier 2021, entre en commercialisation cette année, la voiture automate de niveau 3. Equipée des premières fonctionnalités de conduite autonome, cette dernière nécessite tout de même l’intervention humaine dès lors que se présente une situation que le véhicule ne serait pas en mesure de gérer. Le véhicule indique alors, par l’émission d’un signal, la nécessité immédiate de la reprise du contrôle par un conducteur. Il s’agit d’un grand pas vers le véhicule entièrement autonome puisqu’il s’agit d’une première véritable fonction de délégation de conduite. Cependant, il est à noter qu’un essor massif de ce type de véhicule pourrait impliquer un changement des codes de la route ainsi que de nouvelles règles d’homologation.

Où se la procurer ?

Nombreux sont les constructeurs mais aussi les équipementiers qui se sont lancés dans l’aventure du pilotage automatique entre Google, Apple, PSA, Audi, Renault…Plusieurs ont d’ores et déjà dévoilé leur véhicule automatique de niveau 3 tels que la Mercedes-Benz Classe S, la Tesla Model 3 ou encore la Honda Legend au Japon. D’autres constructeurs prévoient une sortie de leur véhicule pour un futur proche, d’ici quelques années. C’est notamment le cas de General Motors, de Hyundai ou de Kia. Leurs prix sont aujourd’hui encore assez conséquents mais il est tout à fait possible de financer votre véhicule à l’aide d’un prêt auto.

La voiture autonome, au cœur des débats

Ces véhicules à la pointe de l’innovation comptent bien trouver leur place au sein de notre quotidien et bouleverser le futur de l’automobile. Néanmoins, plusieurs questions se posent sur le concept du véhicule sans conducteur. Si certains prônent l’amélioration de la sécurité routière et le désengorgement des routes, sans oublier un confort accru pour le conducteur, d’autres débattent au sujet de l’éthique que ce type de véhicule implique, notamment en cas d’accident, le contrôle de celui-ci étant confié à une machine. Cette réticence peut notamment être expliquée suite à certains accidents avec ce type de voiture. De plus, pour ceux qui aiment conduire, ce type de véhicule n’est pas nécessaire et encore moins indispensable mais au contraire serait ressenti comme une privation de liberté. D’autres n’en voient pas l’intérêt et assimilent ce type de véhicule aux transports en commun.