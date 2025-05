Waymo, la compagnie qui offre des services de taxis sans conducteur dans quelques grandes villes américaines, doit rappeler un peu plus de 1,200 des véhicules qu’elle a mis en circulation afin de mettre à jour leur logiciel.

On souhaite aussi régler la programmation pour traiter avec succès les risques de collision avec des chaînes, des barrières et autres obstacles moins courants, à la suite d’une enquête qui a été ouverte aux États-Unis l’année dernière concernant certains risques de sécurité qui ont été soulevés.

Le rappel vise 1,212 véhicules Waymo fonctionnant grâce à l’ancien logiciel du système de conduite automatisée de la compagnie, celui de cinquième génération, a déclaré l’entreprise mercredi.

Waymo a plus de 1,500 véhicules en circulation dans les villes de San Francisco, Los Angeles, Phoenix et Austin.

Waymo a déclaré avoir connaissance de 16 collisions avec des chaînes, des barrières et d’autres obstacles entre 2022 et la fin de 2024. Elles n’ont pas fait de blessé, selon un rapport qui a été déposé auprès de la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) américaine, l’équivalent de Transports Canada.

Un véhicule autonome Waymo | Photo : Waymo

La NHTSA a ouvert une enquête sur les performances des véhicules à conduite autonome de Waymo en mai 2024 après des témoignages relatant un comportement routier contraire au code de la sécurité routière de la part de certains véhicules.

L’agence a déclaré que plusieurs incidents faisant l’objet d’une enquête « impliquaient des collisions avec des objets clairement visibles qu’un conducteur compétent serait censé éviter. » L’enquête reste ouverte.

Waymo affirme que ce problème a été corrigé avec le logiciel de conduite autonome de sixième génération, ajoutant qu’elle a déployé la dernière version du logiciel à l’ensemble de son parc de véhicules à la fin du mois de décembre.

« Waymo assure plus de 250 000 courses chaque semaine dans certains des environnements de conduite les plus difficiles des États-Unis. Notre bilan en matière de réduction des blessures sur des dizaines de millions de kilomètres parcourus en totale autonomie montre que notre technologie rend les routes plus sûres » a tenu à préciser l’entreprise.

En février 2024, Waymo a rappelé 444 véhicules après deux collisions mineures survenues en peu de temps en Arizona, expliquant qu’une erreur logicielle pouvait amener les véhicules à prédire de manière inexacte le mouvement d’un véhicule remorqué.

En juin 2024, Waymo rappelait plus de 670 véhicules après que l’un d’entre eux a heurté un poteau électrique à Phoenix, en Arizona, en mai.