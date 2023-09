Est-il intéressant d’acheter une voiture hybride ?

Il y a 20 ans, la question de savoir si l’on faisait une bonne affaire en optant pour un véhicule hybride plutôt qu’un modèle à essence ne se posait pas ; c’était une évidence. Aujourd’hui, avec la multitude de véhicules électriques sur le marché, ainsi que des moteurs à combustion plus efficace que jamais, chaque véhicule hybride qui est considéré doit faire l’objet d’une analyse plus poussée.

Existe-t-il des solutions plus intéressantes ? Son achat va-t-il vraiment nous faire réaliser des économies ? Autant de questions qui méritent des réponses claires.

Voyons un peu les questions à se poser lors de l’achat d’une voiture hybride.



Déterminer vos habitudes de conduite

La première chose à examiner sont vos habitudes de conduite. Les modèles hybrides sont surtout efficaces en ville où l’assistance électrique permet au moteur à essence de prendre congé plus souvent.

Sur l’autoroute, ils consomment généralement un peu moins que des véhicules à essence, mais la différence est plus minime. Or, c’est là que le coût d’achat additionnel exigé pour un modèle hybride doit être pris en compte. Si les économies d’essence sont très importantes parce que vous roulez souvent en ville, parfait. Si vous prenez de façon quotidienne l’autoroute, il faudra plus de temps pour rentabiliser votre achat.

Système hybride doux SHVS 48V Photo : Suzuki

Les avantages d’une voiture hybride

Economie de carburant

L’avantage principal d’une voiture hybride, c’est que vous bénéficiez de certains bénéfices d’un véhicule électrique sans avoir à gérer tout ce qui concerne la recharge. Selon l’endroit où vous demeurez, l’accès à des bornes peut être plus difficile. Avec un modèle hybride, on profite des économies d’essence en ne craignant jamais de manquer d’énergie.

Si vous n’êtes pas encore prêt à passer à un modèle électrique ou à un véhicule hybride rechargeable, ce premier pas vers l’électrification avec un modèle hybride va vous permettre de vous y familiariser sans avoir à changer vos habitudes.

Coût d’acquisition plus accessible

Le prix des modèles hybrides a diminué ces dernières années. Auparavant, il fallait débourser plusieurs milliers d’euros supplémentaires pour profiter d’un modèle hybride plutôt que d’une version régulière. Aujourd’hui, les différences de prix sont beaucoup plus négligeables et ces modèles hybrides deviennent beaucoup plus accessibles comme par exemple les véhicules équipés de l’hybridation légère.

H2 : Les inconvénients d’une voiture hybride

Selon l’utilisation, la consommation peut ressembler à celle d’une version uniquement proposée avec une mécanique à essence.

En effet , tous les véhicules hybrides ne sont pas égaux. Les systèmes de certains constructeurs sont très efficaces, ce qui facilite leur sélection. Cependant, d’autres fabricants ne maîtrisent pas autant la technologie, si bien que la consommation de leurs solutions hybrides est décevante. On annonce des chiffres de consommation intéressants, mais la réalité est bien différente.

Un essai routier plus substantiel avec un regard sur la consommation fournie par le véhicule va vous permettre de trouver les meilleurs modèles à ce chapitre.