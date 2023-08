En matière d'innovation dans le domaine des batteries pour véhicules électriques, les entreprises chinoises se positionnent en première ligne. Dernier exemple en date : CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited), qui a dévoilé une batterie LFP promettant une recharge de 400 kilomètres d'autonomie en seulement 10 minutes. Cette annonce, si révolutionnaire soit-elle, soulève cependant des interrogations et des doutes quant à sa faisabilité et son impact sur l'industrie.

Le concept d'une recharge ultra-rapide est certes tentant, mais CATL n'a pas encore fourni tous les détails nécessaires pour évaluer sa viabilité en conditions réelles. L'entreprise n'a pas divulgué les spécifications de la borne de recharge ni la puissance utilisée pour accomplir cet exploit. Il est donc prématuré de conclure que tous les modèles de véhicules électriques pourront effectivement récupérer 400 kilomètres d'autonomie en 10 minutes.

Le système de batteries pour les taxis électriques de CATL Photo : CATL

La question de l'homologation chinoise CLTC se pose également. Les normes de test pourraient être moins strictes que les normes internationales telles que le WLTP, ce qui pourrait potentiellement fausser les performances annoncées. Ainsi, la capacité de récupérer 400 kilomètres en 10 minutes pourrait ne pas être réalisable dans des conditions plus standardisées.

En termes de poids, une densité énergétique accrue pourrait conduire à des batteries plus petites et plus légères, ce qui pourrait influencer positivement le poids global des véhicules électriques. Cependant, l'impact concret de cette amélioration sur le marché reste à voir.

Une question majeure concerne également les véhicules qui profiteront de cette technologie. Est-ce que CATL priorisera les constructeurs automobiles chinois pour ses approvisionnements en batteries, ou d'autres acteurs majeurs comme Tesla auront-ils également accès à cette technologie révolutionnaire ? Les plans de CATL pour la commercialisation commencent en 2023, avec une mise sur le marché prévue au début de l'année 2024.

Port de recharge d'un Kia Soul EV Photo : D.Boshouwers

L'annonce de cette batterie à recharge ultra-rapide ne manque pas d'enthousiasmer les passionnés de voitures électriques. En effet, l'un des obstacles majeurs à l'adoption généralisée des véhicules électriques est le temps de recharge. La capacité de retrouver 400 km d'autonomie en seulement 10 minutes éliminerait en grande partie cette inquiétude, ouvrant la voie à des voyages longue distance plus pratiques et accessibles.

La batterie Shenxing de CATL, en plus de sa recharge rapide, présente d'autres avantages notables. En étant une batterie LFP, elle évite l'utilisation de cobalt dans sa composition, ce qui est non seulement bénéfique pour l'environnement, mais réduit également les coûts de production par rapport aux batteries NMC traditionnelles. De plus, la promesse d'une dégradation moins prononcée dans le temps constitue un avantage majeur pour les propriétaires de véhicules électriques à long terme.

Si la batterie Shenxing de CATL parvient à tenir ses promesses, elle pourrait être un véritable catalyseur pour l'adoption massive des véhicules électriques. Cependant, jusqu'à ce que plus d'informations soient disponibles et que des tests concrets soient réalisés, il est prudent de rester optimiste tout en gardant un esprit critique quant à cette avancée électrisante dans l'industrie des batteries pour véhicules électriques.