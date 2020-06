Volkswagen a fourni une première image et quelques détails à propos de son Arteon 2021. Cette dernière, qui profite de révisions importantes pour la prochaine année, sera dévoilée en primeur mondiale le 24 juin prochain. La grande berline de Volkswagen voit une variante s’ajouter à la gamme cette année, soit une familiale. Malheureusement, cette dernière est uniquement destinée au marché européen.

Malgré tout, Volkswagen promet des changements substantiels au modèle pour l’année-modèle 2021, à commencer par un tout nouvel habitacle qui le distinguera des autres berlines de la marque. De plus, les derniers systèmes multimédias (MIB3) seront intégrés pour assurer la meilleure connectivité possible.

L’Arteon sera également équipée de systèmes d’assistance intelligents. La compagnie a promis que la conduite semi-autonome sera possible grâce à la fonction « Travel Assist ». Conçue spécialement pour les longs trajets, cette dernière peut prendre en charge la direction, l’accélération et le freinage, et ce, jusqu’à une vitesse de 210 km/h (130 mph), tout en restant sous le contrôle du conducteur.

Voilà ce que l’on sait à propos de l’Arteon 2021 au moment d’écrire ces lignes. Tout devrait être révélé lorsque le modèle — y compris sa nouvelle variante familiale — fera ses premiers pas en ligne le 24 juin.

