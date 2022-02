Lorsqu’il est question de modèles iconiques dans l’histoire de Volkswagen, deux nous viennent en tête ; la Beetle et le Microbus.

En 2019, on disait au revoir à la version moderne de la Beetle, l’originale ayant tiré sa révérence en 2003 après la production de plus de 21 millions d’unités. À ce moment, on semblait résigner à ce que le nom ne serve plus jamais l’entreprise. On tournait la page, carrément.

Votre humble serviteur le disait à l’époque et continue à le dire, le modèle pourrait un jour revenir sous forme électrique. Volkswagen n’a rien confirmé en ce sens, mais le site Motor 1 rapportait quelque chose d’intéressant hier, quelque chose qui pourrait raviver les espoirs des amateurs du modèle.

Concrètement, une déclaration provenant du chef de la direction de Volkswagen, Herbert Diess, a retenu l’attention lors d’une récente session Reddit Ask Me Anything (AMA).

Répondant à une question concernant l’éventuel retour de la Coccinnelle, il a répondu ceci :

« Le véhicule le plus porteur d’émotion de notre histoire est sans contredit le Microbus. C’était ma priorité de le faire revivre. ». C’est ce qui va se produire avec son retour sous forme électrique avec l’ID.Buzz. La suite de la réponse d’Herbert Diess est encore plus intéressante. « Oui, de nombreux autres véhicules porteurs d’émotion sont possibles grâce à notre plateforme modulable MEB. » - Herbert Diess, Volkswagen

Photo : D.Boshouwers Volkswagen Beetle 2019

Bien sûr, ses propos ne confirment pas le retour du modèle, mais contrairement à l’esprit de résignation qui prévalait en 2019 lors de l’événement auquel j’avais assisté à l’usine mexicaine où était assemblée la Beetle, ils laissent une porte ouverte à la renaissance du modèle.

Si l’idée de ramener la Beetle sous forme électrique semble excellente et quelque part naturelle, les choses ne sont pas aussi simples. Un regard au paysage automobile nous indique que la voiture en général n’a plus la cote. Or, la Beetle est un coupé de petite taille, tout ce qui va à l’encontre de ce qui se développe à travers l’industrie.

En contrepartie, le retour d’une Beetle électrique au style complètement flyé pourrait avoir l’effet inverse et créer un engouement hors du commun, un peu comme celui entourant l’ID. Buzz.

On ne retiendra pas notre souffle, mais on se souviendra que la chose est probablement étudiée à l’intérieur des murs de Volkswagen.