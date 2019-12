Déjà 100 000 Volkswagen e-Golf sur la route

Volkswagen, on le sait, amorce un virage électrique important avec l’arrivée de la nouvelle décennie. Déjà, la compagnie a présenté l’ID.3 qui sera destinée au marché européen alors qu’ici, on sait qu’un VUS issu de cette nouvelle série nous sera réservé, probablement l’ID.4.

Cependant, même si l’entreprise a déjà reçu plus de 30 000 commandes pour l’ID.3, elle a célébré la livraison de la 100 000e e-Golf, le deuxième véhicule électrique de l’histoire de l’entreprise après l’e-up!. Lancée en 2014, l’e-Golf a remporté du succès partout sur la planète et a certainement contribué à ouvrir la porte pour la suite des choses.

En fait, au départ, le modèle était fabriqué à Wolfsburg, en Allemagne, mais en raison de la demande, on a dû également le produire à la Gläserne Manufaktur de Dresde. Voilà qui explique les 100 000 unités. Cette usine de Dresde, soit dit en passant, est dédiée à la fabrication de véhicules électriques. Et, fait intéressant, la compagne mentionne que la production de l’ID.3 lui coûtera 40 % de moins que celle de l’e-Golf.

Avec le développement de la technologie, bien sûr, les coûts diminuent.

Cette année, on a déjà livré près de 28 000 e-Golf, ce qui est déjà plus que les 24 800 exemplaires qui ont été servis l’an dernier. Il est important de considérer qu’en Europe, les 200 kilomètres d’autonomie du véhicule sont plus intéressants qu’ici en raison des plus courtes distances moyennes qui sont parcourues là-bas sur une base quotidienne.

La table est mise, littéralement, pour l’avenir électrique de Volkswagen. À travers tout cela, il ne faudra pas oublier la contribution de la version électrique de la Golf ; elle aura marqué l’histoire de l’entreprise.