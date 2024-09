Volkswagen et Chat GPT : intégration dès le 6 septembre

Il y a quelques mois, on apprenait que le logiciel d’intelligence artificielle ChatGPT allait être intégré à certains véhicules Volkswagen. L’Europe était d’abord ciblée, et maintenant, c’est au tour de l’Amérique du Nord.

L’intégration sur notre continent va s’amorcer le 6 septembre avec les Jetta et Jetta GLI 2025, ainsi qu’avec le VUS électrique ID.4 2024 équipé de la batterie de 82 kWh.

Nous avons contacté Volkswagen Canada afin de savoir si le tout sera aussi sur les véhicules canadiens dès le départ. La réponse : pas pour le moment.

À terme, la plupart des modèles Volkswagen de 2025 finiront par profiter de cette fonctionnalité, que ce soit le Taos, les Golf GTI et Golf R, l’ID. Buzz et le Tiguan. Les propriétaires devront souscrire à un abonnement pour accéder aux fonctionnalités, mais le constructeur offre un essai gratuit de trois ans pour les deux modèles électriques, ainsi qu’un essai d’un an pour certains autres. Les propriétaires de Jetta et de Taos devront s’abonner d’entrée de jeu.

Le système, qui est basé sur Cerence Chat Pro, permet aux utilisateurs de contrôler la navigation, de modifier les chansons et d’autres paramètres multimédias, de régler la climatisation et de poser des questions sur des sujets de connaissances générales… directement au véhicule. Il faut amorcer ses phrases avec un appel du genre « Hello IDA » ou « Hello Volkswagen », dans la plupart des cas.

La compagnie a toutefois mentionné que certaines fonctions s’activent avec des messages plus traditionnels et naturels, comme le fait de dire au système qu’il fait froid pour qu’il augmente le chauffage.

Si un utilisateur pose une question que le système ne peut pas traiter localement, il se connecte à un serveur nuagique, et Cerence Chat Pro la traite pour fournir un résultat.

Bienvenue dans le futur.

C’en est même effrayant. Toutefois, on nous assure que le système n’accède pas aux donnes du véhicule, si bien que vous ne serez pas surveillés en permanence.

Il sera intéressant de voir quel sera le taux d’adhésion d’un système du genre. Ça risque de fasciner les plus jeunes, c’est clair. C’est aussi une autre façon de faire dépenser le client, une nouvelle réalité à laquelle il faudra s’habituer dans l’univers automobile.