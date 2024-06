Volkswagen dévoile une Jetta 2025 mise à jour

• Volkswagen vient de présenter ses Jetta et Jetta GLI 2025.

La génération actuelle de la Volkswagen Jetta a été introduite sur le marché pour l’année 2019. Oui, le modèle est vieillissant, mais il est toujours pertinent, surtout qu’il peut être acquis à un prix encore très raisonnable.

Pour 2025, la berline profite d’une mise à niveau. Les détails de cette dernière viennent d’être dévoilés par Volkswagen.

La Volkswagen Jetta 2025 | Photo : Volkswagen

Volkswagen Jetta 2025 – quoi de neuf?

Pour la prochaine année, donc, la Jetta 2025 se présente avec style extérieur et intérieur retouché, de nouveaux accents intérieurs, ainsi qu’une offre technologique un peu plus raffinée.

Esthétiquement, on a revu le design des calandres supérieure et inférieure à l’avant. De nouveaux phares à DEL, ainsi qu’une bande lumineuse livrable avec certaines variantes, représentent des ajouts pour ce modèle. À l’arrière, on a aussi ajouté une bande lumineuse pour relier les feux, alors qu’on a redessiné le coffre pour incorporer cet élément.

La Volkswagen Jetta GLI 2025 | Photo : Volkswagen

Pour ce qui est des roues, de nouvelles jantes en aluminium de 17 et de 18 pouces s’invitent dans la gamme, ainsi que de nouveaux ensembles de roues noires (option).

Deux nouvelles couleurs extérieures (Monterey Blue Pearl et Monument Gray) ont aussi été greffées à la palette.

La Volkswagen Jetta 2025, intérieur | Photo : Volkswagen

À l’intérieur

La Jetta profite d’un nouveau design de la partie supérieure du tableau de bord, alors que de nouvelles couleurs et garnitures sont à découvrir à travers la gamme. Le design met en vedette un nouvel écran tactile flottant. Certaines versions proposent plus d’équipement de série qu’auparavant, mais pour moment, l’information diffusée concerne les modèles américains. Or, historiquement, l’équipe de Volkswagen Canada nous réserve souvent des surprises avec des exclusivités avec certaines variantes, si bien que nous allons demeurer prudents ici.

Même le nom des variantes diffère d’un pays à l’autre, à l’exception de la version de performance GLI, qui profite aussi des changements apportés, soit dit en passant.

La Volkswagen Jetta GLI 2025 | Photo : Volkswagen

La Volkswagen Jetta GLI 2025, levier de changement de vitesse | Photo : Volkswagen

Motorisations de la Volkswagen Jetta 2025

Sous le capot, la Jetta conserve son moteur 4-cylindres turbo de 1,5 litre de 158 chevaux et 184 livres-pieds de couple. Associé à une transmission automatique à huit vitesses de série (la manuelle est en option avec certains modèles), il offre des performances tout à fait correctes, mais surtout, une excellente cote de consommation.

La Jetta GLI profite toujours de son 4-cylindres turbo de 2,0 litres, un bloc qui propose 228 chevaux et 258 lb-pi de couple… et beaucoup de plaisir à ceux qui prennent le volant. Ce moteur peut être marié à une transmission automatique à sept vitesses et à double embrayage ou à une boîte manuelle à six rapports.

La Volkswagen Jetta 2025, écran multimédia | Photo : Volkswagen

Technologies de la Volkswagen Jetta 2025

La suite de sécurité IQ.Drive est de série avec toutes les Jetta 2025. Elle utilise des radars avant et arrière, une caméra avant et plusieurs capteurs à ultrasons pour collecter des données sur la zone environnante, permettant des fonctions telles que l’assistance à la conduite semi-automatisée, l’alerte de collision avant avec freinage d’urgence automatique et surveillance des piétons, le moniteur d’angle mort, l’alerte de circulation transversale arrière, le régulateur de vitesse adaptatif avec arrêt et démarrage, le système de maintien de voie et l’assistance en cas d’urgence.

La Jetta 2025 est attendue en concession à la fin du troisième trimestre de cette année.

La Volkswagen Jetta 2025, trois quarts arrière | Photo : Volkswagen

La Volkswagen Jetta 2025, arrière | Photo : Volkswagen

La Volkswagen Jetta GLI 2025, roue | Photo : Volkswagen