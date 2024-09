• Auto123 effectue un premier essai de la Volkswagen Jetta 2025.

Ann Arbour, Michigan - La version 2025 de la Volkswagen Jetta inaugure une nouvelle ère pour ce modèle emblématique qui a plus de 40 ans de vécu sur le marché. Cette nouvelle édition allie subtilement tradition et innovation, offrant des mises à jour esthétiques légères et des avancées technologiques ciblées.

Dans le but de maintenir sa position au chapitre des ventes au sein de la famille Volkswagen en Amérique du Nord, le nouvelle Jetta propose un style épuré, une sécurité renforcée et une efficacité énergétique améliorée, le tout à partir de 25 795 $ au Canada avec la version Trendline.

Volkswagen Jetta 2025, de profil | Photo : Volkswagen

Volkswagen Jetta 2025 – quoi de neuf ?

La Jetta 2025 bénéficie de plusieurs petites améliorations visant à augmenter l’efficacité énergétique et le confort des passagers. L’amélioration de l’aérodynamisme réduit la consommation de carburant, tandis que les ajustements des systèmes de suspension améliorent le confort de conduite.

Ces modifications rendent la Jetta plus agréable et plus silencieuse à conduire au quotidien. Selon Volkswagen, cette performance accrue est attribuable à la plateforme MBQ utilisée à plusieurs sauces au sein de l’entreprise.

En gros, cette plateforme est comme un jeu très avancée de Lego pour construire des voitures. Imaginez que chaque pièce représente un élément de la voiture : le moteur, la suspension, les freins, etc. La plateforme MQB fournit un ensemble de ces pièces de base qui peuvent être assemblées de différentes manières pour créer différents modèles.

Comment est-ce que cela aide la Jetta ?

Efficacité énergétique : La plateforme MQB permet d’utiliser des pièces légères et aérodynamiques, ce qui réduit la consommation de carburant.

Confort : La plateforme est très rigide, ce qui signifie qu’elle est moins sujette aux torsions et aux vibrations.

Flexibilité : Cela permet d’adapter facilement la voiture à différentes motorisations et technologies. Ainsi Volkswagen peut améliorer la Jetta au fil du temps en ajoutant de nouvelles fonctionnalités.

Volkswagen Jetta 2025, trois quarts avant | Photo : Volkswagen

Design de la Volkswagen Jetta 2025 – 7,0/10

La Jetta 2025 évolue de façon très discrète sur le plan stylistique, avec des retouches à la fois intérieures et extérieures qui lui confèrent une allure plus contemporaine et dynamique. À notre avis, elle prend des airs de la défunte Passat, ce qui n’a vraiment rien de désagréable.

La Jetta 2025 arbore donc une silhouette plus affirmée, avec des lignes fluides qui évoquent le dynamisme d’un coupé. Le faciès a été rafraîchi avec une nouvelle calandre et des phares à DEL redessinés, afin de rajeunir la signature lumineuse.

À l’arrière, le couvercle de coffre a été redessiné et intègre maintenant une barre lumineuse qui relie les feux. De nouvelles jantes en alliage, de 17 et de 18 pouces, ainsi que l’ajout de deux nouvelles teintes de carrosserie (Bleu Monterey nacré et Gris alpin) viennent compléter cette mise à jour esthétique.

Volkswagen Jetta 2025, intérieur | Photo : Volkswagen

L’intérieur

L'habitacle de la Jetta 2025 a été très légèrement repensé pour offrir un environnement plus accueillant et fonctionnel. Le tableau de bord redessiné, avec ses lignes épurées et ses bouches d’aération intégrées aux finitions en chrome et noir piano, apporte une touche de modernité. L’adoption d’un écran tactile flottant de huit pouces, désormais de série avec tous les modèles, modernise l’interface et facilite l’accès aux fonctions multimédia et de navigation.

De plus, de nouveaux tissus de sièges et des garnitures de portes, dès la version de base, améliorent l’impression générale.

La technologie de la Volkswagen Jetta 2025 – 8,0/10

La Jetta 2025 intègre une série de technologies modernes et au goût du jour, toutes conçues pour améliorer le confort, la commodité et la connectivité.

Le système multimédia, désormais accessible via un écran tactile flottant de huit pouces de série sur tous les modèles, a été mis à jour pour offrir une interface plus intuitive et réactive. En quelques minutes, il est facile de naviguer à travers les différents menus en toute connaissance de cause.

Le contrôle climatique automatique « Climatronic Touch » est maintenant inclus de série et permet un réglage précis de la température intérieure. Nous regrettons la molette de réglage des anciens modèles, plus facile à utiliser.

Devant le conducteur, un volant multifonction chauffant est également livrable dès le modèle de base. Pour les versions haut de gamme, on retrouve des touches tactiles, surtout pour les commandes de la radio. Ces dernières peuvent poser quelques problèmes de sensibilités.

Pour l’ambiance intérieure, on a le choix de personnaliser l’éclairage de 10 façons. Enfin, la connectivité sans fil App-Connect pour les applications Apple Carplay et Android Auto est sur toutes les versions. Les déclinaisons haut de gamme profitent d’un chargeur sans fil pour leur cellulaire.

La Jetta 2025 est également équipée du Volkswagen Digital Cockpit, un écran à affichage numérique personnalisable qui remplace les instruments traditionnels. Les modèles Trendline et Comfortline disposent d’un écran de 8,0 pouces, tandis que les variantes Sport, Highline et GLI sont dotés du Digital Cockpit Pro de 10,25 pouces, offrant la visualisation de la navigation plein écran et de multiples options d’affichage.

Volkswagen Jetta 2025, avant | Photo : K.Soltani

Motorisation de la Volkswagen Jetta 2025 – 8,0/10

La Jetta 2025 est équipée d’un 4-cylindres turbo de 1,5 litre qui développe 158 chevaux. Ce moteur est associé à une transmission automatique à huit vitesses, qui offre des changements fluides et une conduite agréable. Cette combinaison permet à la Jetta d’afficher une cote de consommation combinée de seulement 7,4 litres / 100 km, selon le constructeur.

Conduite de la Volkswagen Jetta 2025 – 8,0/10

La Jetta 2025 offre une expérience de conduite qui reste équilibrée, grâce à sa suspension avant à jambes de force MacPherson et à sa suspension arrière à poutre de torsion. Cette configuration, bien que simple, a été affinée pour offrir un compromis satisfaisant entre confort et dynamisme. Sur la route, la Jetta se montre agréable à conduire, absorbant efficacement les imperfections de la chaussée tout en conservant une certaine agilité dans les virages. Cependant, il ne faut pas trop la brusquer, car elle n’aime pas se faire bousculer.

Le moteur, malgré sa puissance modeste, se débrouille très bien à faible vitesse ou à vitesse de croisière. Si vous décidez d’écraser l’accélérateur, il va se faire entendre pour vous rappeler sa faible musculature. En conduite normale, la Jetta 2025 reste relativement silencieuse et confortable.

La direction assistée électriquement, de série sur toutes les versions, offre une précision correcte et une bonne maniabilité en ville, bien qu’elle puisse manquer un peu de ressenti à haute vitesse.

Les modèles équipés de l’ensemble Sport ou la finition Highline bénéficient du système XDS, un différentiel électronique qui améliore la traction et la stabilité en virage.

La consommation

La Volkswagen Jetta 2025 est frugale. Le constructeur annonce une consommation mixte de 7,4 litres / 100 km, une valeur qui semble tout à fait réaliste, comme en témoigne notre expérience personnelle alors que nous avons pu atteindre une consommation de 7,7 litres / 100 km sur routes secondaires.

Volkswagen Jetta 2025, trois quarts arrière | Photo : K.Soltani

Les prix canadiens de la Volkswagen Jetta 2025

Le modèle d’entrée de gamme, Trendline, est livrable à partir de 25 795 $. Il propose un bon équipement de base, tel qu’un écran tactile de huit pouces, la climatisation automatique et des phares à DEL. Pour le démarrage, l’utilisation d’une clé à insérer dans le barillet est encore nécessaire.

La Jetta Comfortline, proposée à partir de 28 195 $, ajoute des éléments de confort supplémentaires, tels que des jantes en alliage de 17 pouces, le démarrage à distance, le système d’accès sans clé Kessey et des sièges en similicuir. L’ensemble Sport, offert en option pour 1600 $ avec cette version, ajoute un toit ouvrant panoramique, des jantes noires de 18 pouces et le système de différentiel électronique XDS.

Enfin, la Jetta Highline, qui repose au sommet de la gamme, est proposée à partir de 32 195 $. Elle se distingue par des équipements haut de gamme, tels que des sièges en cuir, des sièges avant ventilés, une chaîne audio BeatsAudio et le Digital Cockpit Pro de 10,25 pouces.

Il est à noter que ces prix sont ceux de départ suggérés par le fabricant (PDSF) et n’incluent pas les frais de transport et de préparation, qui s’élèvent à 1950 $. Le prix final peut varier en fonction des options choisies et des promotions en cours chez les concessionnaires.

Volkswagen Jetta 2025, arrière | Photo : K.Soltani

Quelques-unes de vos questions sur la Volkswagen Jetta 2025

Comment se compare la Jetta 2025 à ses concurrentes principales ?

La Volkswagen Jetta 2025 se positionne très bien face à ses principales concurrentes dans le segment des berlines compactes, telles que la Honda Civic, la Toyota Corolla, la Mazda3 et la Hyundai Elantra. Ses points forts ? Son rapport qualité-prix, sa consommation de carburant, son confort de conduite et son espace intérieur.

La Jetta 2025 offre-t-elle des fonctionnalités de conduite autonome ou assistée ?

Bien que la Volkswagen Jetta 2025 n’offre pas de fonctions de conduite autonome, elle intègre des caractéristiques d’assistance à la conduite semi-automatisée grâce au système IQ.Drive de série. Notamment, la fonction Travel Assist qui combine le régulateur de vitesse adaptatif et l’assistance au maintien de voie pour aider le conducteur à maintenir une vitesse et une distance sécuritaires par rapport au véhicule qui précède, tout en restant centré dans sa voie.

Le mot de la fin

La Volkswagen Jetta 2025 s’impose comme une berline compacte solide. Dès la version de base, on retrouve la climatisation automatique et des feux de croisement automatiques, ainsi qu’une connexion sans fil aux applications Apple CarPlay et Android Auto. Ces éléments sont convaincants pour les jeunes qui se magasinent une auto sous la barre des 30 000 $.

Les améliorations esthétiques et technologiques apportées au modèle, améliorations tant subtiles qu’efficaces, permettent à la Jetta de rester compétitive dans un segment âprement disputé. Bien que certains pourraient souhaiter un moteur plus puissant ou une insonorisation plus poussée, la Jetta 2025 brille par sa consommation de carburant exemplaire, son habitacle spacieux et son confort de conduite très appréciable.

Les concurrentes de la Volkswagen Jetta 2025

- Honda Civic

- Hyundai Elantra

- Kia K4

- Mazda3

- Nissan Sentra

- Subaru Impreza

- Toyota Corolla

Volkswagen Jetta 2025, roue | Photo : Volkswagen

Volkswagen Jetta 2025, écran multimédia | Photo : Volkswagen