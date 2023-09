• Volkswagen a présenté hier le concept ID.GTI au Salon de l’auto de Munich.

Lors de la journée de presse du Salon de l’auto de Munich, qui a eu lieu le lundi 4 septembre, Volkswagen a dévoilé la future ID. GTI sous forme de concept. Le modèle est basé sur une autre étude qui nous a déjà été présentée, soit l’ID 2. La nouvelle mouture propose un style résolument plus sportif à tous points de vue.

Et cette fois, il n’est pas question de rumeurs concernant une éventuelle production ; la chose est déjà prévue au calendrier de Volkswagen.

La Volkswagen ID.GTI Photo : Volkswagen

Design de la Volkswagen ID.GTI

La première chose qui frappe à propos du design, ce sont ces roues de 20 pouces qui viennent donner beaucoup de caractère au modèle. Il est à prévoir que certaines versions de production reposeront sur des jantes plus petites, question d’offrir plus d’autonomie, mais on peut facilement imaginer la version sportive avec ces jantes.

Pour le reste, il est difficile de ne pas voir une Golf avec cette voiture à hayon. Sa signature est résolument moderne avec des phares amincis rejoints par une bande lumineuse, flanquée du logo de Volkswagen qui pourrait bien être éclairé chez nous (c’est interdit en Europe). Les deux traits verticaux aux extrémités, en lieu et place des phares antibrouillard, sont aussi du plus bel effet.

À l’arrière, on remarque bien sûr cet aileron noir et ce style général qui n’est pas sans rappeler l’Ioniq 5. La partie inférieure, de même que le bas des flancs, tout noir, offre un contraste intéressant avec le reste de la carrosserie.

La Volkswagen ID.GTI, profil Photo : Volkswagen

Plus petite qu’une Golf GTI

Pour ce qui est des dimensions, cette ID. GTI est plus petite qu’une Golf GTI à essence. L’étude s’allonge sur 160,4 pouces et son empattement est de 100,7 pouces. Dans le cas de la Golf GTI, on parle de 168,8 et 103,4 pouces, respectivement. Elle est toutefois un peu plus haute (1,4 pouce). L’habitabilité est donc plus grande, mais le volume de chargement est un tantinet plus restreint, en raison de la longueur qui est moindre, on le devine.

La Volkswagen ID.GTI, à l'intérieur Photo : Volkswagen

À bord, il faut être un peu plus prudent avec notre analyse, car le modèle porte tout de même le titre de concept. Le volant pourrait prendre des formes plus traditionnelles que celles que l’on voit et le pare-brise qui offre un affichage tête-haute sur toute sa surface ne sera probablement pas de la partie avec le modèle de production. On devine que les deux écrans dominants, celui regroupant l’information destinée au conducteur et l’autre responsable du système multimédia, seront eux de la production.

Il sera intéressant de noter si Volkswagen va respecter son engagement de ne pas tout faire passer les contrôles du véhicule par des touches tactiles. On se souviendra que le constructeur avait été vivement critiqué au lancement des Volkswagen Golf GTI et Golf R actuelles et qu’il avait promis un certain retour des commandes plus conventionnelles. À suivre…

Ce qui manque pour le moment, ce sont les informations à propos du groupe motopropulseur. La configuration est à traction, mais on sait qu’avec un modèle électrique, on est toujours, pratiquement, à un moteur près de pouvoir offrir le rouage intégral. La compagnie a mentionné que le modèle était équipé d’un système qui simulait les changements de vitesse et de sons destinés à reproduire la musique des GTI d’époque.

La Volkswagen ID.GTI, avant Photo : Volkswagen

En Amérique du Nord ?

Pour ce qui est de la commercialisation du modèle, aucune date n’a été pour le moment arrêté. La grande question, c’est de savoir si cette voiture traversera l’Atlantique. On sait que les gens ne semblent vouloir que des VUS chez nous, mais il y a assurément un marché pour une petite voiture électrique de ce genre, surtout à prix plus alléchant.

Nous allons suivre ce dossier de près.

La Volkswagen ID.GTI, arrière Photo : Volkswagen