Auto123 met à l’essai la Volkswagen Golf GTI 2021.

Le règne de la Volkswagen Golf « du peuple » achève. Le constructeur de Wolfsburg a décidé d’abandonner la commercialisation en Amérique du Nord des versions de grande diffusion de sa voiture compacte à hayon après l’année-modèle 2021. Il laisse ainsi toute la place à la berline Jetta. Les amateurs de performance en format de poche peuvent toutefois respirer un peu, car les versions GTI et R seront encore au menu lorsque la huitième génération de la compacte allemande touchera terre sur notre continent, à l’automne.

Et bien que nous n’ayons pas encore eu l’occasion de mettre à l’épreuve l’une ou l’autre de ces livrées dynamiques, il ne fait aucun doute qu’elles seront supérieures à celles qui circulent sur nos routes depuis 2015. Mais, avant de passer à cette prochaine étape, j’ai pu conduire une dernière fois la plus achevée des GTI de l’histoire… jusqu’à l’arrivée de sa successeure!

Portrait de la meilleure Golf GTI à ce jour.

Photo : V.Aubé Volkswagen Golf GTI 2021, avant

Une silhouette intemporelle

Comme plusieurs modèles Volkswagen, la Golf VII présente un design qui semble faire l’unanimité auprès des habitués de la marque. La Golf GTI, un brin plus agressive à certains égards, respecte elle aussi cette ligne directrice. D’un bout à l’autre, la GTI a toujours ces petits détails qui la rendent si attachante. Le bouclier par exemple, est agrémenté de cette fine bande rouge — comme la plupart des GTI de l’histoire — et cette portion inférieure, où les antibrouillards sont traversés par ces ailettes en plastique noir, ajoute au caractère fort de ce chef-d’oeuvre de Wolfsburg.

Le profil est très classique, même si on distingue ce petit écusson sur les ailes avant (un détail qu’elle partage avec la Jetta GLI), tandis que les étriers de freins peints en rouge sont difficiles à manquer à travers ses jantes de 18 pouces. Quant au postérieur de cette bombe allemande, il met en évidence ses deux pots d’échappement chromés et son petit aileron par-dessus la lunette. C’est ça une GTI : quelques artifices visuels et c’est tout !

Photo : Volkswagen Volkswagen Golf GTI 2021, profil

Photo : V.Aubé Volkswagen Golf GTI 2021, intérieur

Un habitacle dur à prendre en défaut

Fidèle à la réputation de la marque, la Golf GTI mise beaucoup sur l'aspect fonctionnel des choses. Cela n'empêche pas son tableau de bord d’être attrayant et bien aménagé. Toutes les commandes du quotidien sont regroupées à droite du conducteur, à l’exception de cette molette pour les phares et les antibrouillards du côté gauche. Le volant multifonctions — je ne le répéterai jamais assez — est toujours aussi agréable à tenir en main et les multiples boutons installés de part et d’autre du logo VW sont relativement faciles à utiliser. Derrière le volant, on retrouve une paire de cadrans analogiques et un petit écran central bicolore.

S’il est permis de critiquer la petitesse des deux molettes de la chaîne audio, le reste des commandes est hyper facile à employer au quotidien. Et puis, il y a ce pommeau en forme de balle de golf, probablement la pièce de résistance dans cet habitacle noir, rouge et argenté. Ah oui ! Les sièges baquets sont plus enveloppants que ceux de la Golf populaire. Si vous êtes de ceux qui aiment les sièges en tissu à carreaux, sachez que la GTI 2021 est disponible exclusivement avec la livrée Autobahn, ce qui signifie des baquets en cuir.

Pour ce qui est du reste, la Golf GTI a droit aux mêmes attributs que la Golf du peuple. Elle est donc aussi pratique que la voiture dont elle dérive.

Photo : V.Aubé Volkswagen Golf GTI 2021, roue avant

Pour la conduite avant tout

C’est vrai qu’une Volkswagen Golf GTI peut très bien jouer le rôle de voiture familiale, à condition de ne pas devoir trimbaler des objets trop volumineux. Car, en réalité, la GTI est d’abord et avant tout une voiture-jouet, une petite bombe hyper agile, sportive, rapide et même délinquante, lorsque la situation le permet.

La position de conduite est parfaite, le volant superbement moulé livre juste assez d’information à celui ou celle qui le tient. Quant à ce levier de vitesses, sans être le plus précis de l’industrie, il est franchement très amusant à manier, tellement qu’il arrive parfois qu’on multiplie les rétrogradations simplement pour le plaisir.

Puis, il y a ces modes de conduite. Ils améliorent les réactions du groupe motopropulseur et la magie de l’électronique qui va même amplifier la sonorité de l’échappement à travers les haut-parleurs de la voiture. Tant à l’accélération qu’au freinage ou dans les courbes, la GTI ne flanche pas, et ce, malgré sa motricité limitée aux roues avant.

Ce qui m’épate franchement par-dessus tout, chaque fois qu’on descend de cette petite bombe allemande, c’est de constater à quel point elle est confortable au quotidien. Bon, ce n’est pas une Classe S de Mercedes. Mais pour une voiture campée sur des godasses de 18 pouces liées à une suspension sport, la GTI est beaucoup moins sèche que certaines rivales de sa catégorie. Je pense notamment à la Honda Civic Type R qui, rappelons-le, doit composer avec des jantes de 20 pouces... et les mêmes routes usées de notre beau et grand pays.

Photo : V.Aubé Volkswagen Golf GTI 2021, trois quarts arrière

Le mot de la fin

L’attente pour la prochaine génération tire à sa fin. Mais pour ceux et celles qui voudraient maintenant une voiture compacte qui fait sourire chaque fois qu’on prend la route, la Volkswagen Golf GTI de septième génération demeure un choix très judicieux, voire même astucieux. Et puis, si le prix ou les particularités de cette livrée 2021 ne vous plaisent pas, il y reste une option : sonder le marché de l’occasion.

Photo : V.Aubé Volkswagen Golf GTI 2021, écusson