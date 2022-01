Avec une autre année qui se termine vient le temps de répondre à une question que l’on me pose souvent : quel a été le modèle le plus marquant que tu as essayé cette année ?

La question est simple, la réponse l’est moins. En moyenne, ce sont 75 véhicules qui sont mis à l’essai chaque année. La majorité du temps pour une semaine, mais parfois quelques jours, quelques heures.

Et qu’est-ce qui rend un modèle marquant ? Son style ? Sa puissance ? Sa conduite ? Son rapport qualité-prix ? Le bon achat qu’il représente pour une majorité de consommateurs ? Dans les faits, ce n’est rien et c’est un peu tout cela en même temps. Et ça dépend du modèle. Oui, un bolide X peut avoir un style spectaculaire et des performances à couper le souffle, mais tomber à plat vis-à-vis ses rivaux ou se vendre trop cher, par exemple. Un autre, plus banal, peut représenter une excellente affaire en raison d’une ou deux qualités incontournables.

Allons-y donc, et dans l’ordre essayé cette année.

1 - Nissan Sentra SR manuelle