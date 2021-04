Le VUS électrique ID.4 de Volkswagen a été couronné Véhicule mondial de l’année 2021. Ce prix est décerné par un panel de 93 journalistes répartis à travers 28 pays.

Premier véhicule de Volkswagen issu de sa plateforme dédiée à la chose, l’ID.4 a été jugé comme le nouveau véhicule le plus important de l’année, devançant 24 autres nommés. Les deux autres finalistes étaient la Toyota Yaris et la Honda e.

En outre, les jurés du WCOTY (World Car of the Year) ont décerné le prix de la voiture de luxe de l’année à la Mercedes-Benz Classe S 2021. Le prix de la voiture de performance mondiale de l’année a été décerné à la nouvelle Porsche 911 Turbo de la génération 992. La voiture urbaine de l’année a été attribuée à la Honda e, la puce électrique d’inspiration rétro que Honda propose ailleurs qu’ici. Enfin, le Land Rover Defender a été reconnu comme le véhicule offrant le plus beau design de l’année.

Il s’agit de la 17e année d’existence de ces prix. Les précédents lauréats du WCOTY ont notamment été le Kia Telluride l’année dernière, le Jaguar I-Pace en 2019 et le Volvo XC60 en 2018.

Photo : Volkswagen Volkswagen ID.4 2022, de haut