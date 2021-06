Auto123 met à l’essai le tout nouveau Volkswagen ID.4 2021 tout électrique.

Voici le premier véhicule conçu et dessiné comme un produit 100 % électrique chez Volkswagen. Bien sûr, il y a eu la e-Golf qui n’était rien d’autre qu’une Golf ayant vu son moteur à combustion être remplacé par des piles. L’ID.4 2021 est construit électrique et offre une autonomie qui avoisine les 400 km.

Volkswagen le commercialise comme un VUS simplement parce que c’est à la mode. L’ID.4 est un peu plus court qu’un Tiguan, mais son concept sans moteur avant libère plus d’espace pour les passagers à l’intérieur.

La quantité disponible au Canada sera ridiculement petite en raison de la production qui n’est pas à sa pleine capacité, ainsi que de la très forte demande en Europe. Si votre nom n’est pas déjà sur la longue liste d’attente, il faudra patienter plus d’un an.

Photo : B.Charette Volkswagen ID.4 2021, profil

Modèle à propulsion

Notre modèle à l’essai était une version américaine Pro S avec roues motrices arrière. Regardons d’abord les points positifs. Le confort est appréciable. Les sièges sont bien rembourrés à la limite du moelleux. Nous avons roulé durant quelques journées chaudes pour constater que la climatisation est efficace. La suspension est souple. Cela offre l’avantage de bien absorber les petites imperfections de la route, mais, à plus haut régime, il y a une sensation de flottement dans la direction et la suspension.

Spacieux, mais un peu bas de gamme

Nous avons bien aimé le ciel de toit élevé, ainsi que les dégagements généreux pour les épaules et l’espace pour les jambes des passagers à l’arrière.

Notre plus grande déception vient de l’écran d’infodivertissement. On peut comprendre l’idée de Volkswagen de vouloir donner à l’habitacle un aspect avant-gardiste, mais il faut tout de même y comprendre quelque chose. Il n’y a pas de boutons ; tout passe par deux écrans, un premier plus petit devant le conducteur, l’autre plus grand au-dessus de la console centrale.

Photo : B.Charette Volkswagen ID.4 2021, intérieur

À notre avis, Volkswagen s’est compliqué la tâche pour rien. Vous avez des touches difficiles à utiliser pour le volume de la radio, et un bouton tactile pour passer de la vitre avant à la vitre arrière, au lieu d’avoir un seul bouton par vitre. Les voyants lumineux de plusieurs de ces commandes s’éteignent également en plein soleil, ce qui fait que savoir dans quel mode on se trouve est très difficile. Ajoutez à cela des réactions lentes de l’écran et vous obtenez ce qui ressemble à un désastre.

Il faudra aussi que Volkswagen fasse des efforts pour la qualité perçue. Notre modèle Pro S dépassait les 50 000 $ et nous avions l’impression que la finition était plus près de celle d’un modèle à 30 000 $.

Il y a tout de même des bons points. Il n’y a pas de bouton d’allumage ou d’alimentation pour démarrer la voiture. Tout se trouve dans le siège, ce qui fait que vous vous assoyez et le véhicule est prêt à partir ; et quand vous débarquez, tout s’éteint. Nous avons aussi aimé le tableau de bord qui se déplace avec le volant, de sorte qu’il est toujours dans votre champ de vision.

Finalement, il y a de nombreux espaces de rangement et 858 litres d’espace de chargement derrière la deuxième rangée et 1818 litres en rabattant les sièges de la deuxième rangée, un volume plus que généreux.

Photo : B.Charette Volkswagen ID.4 2021, volant, tableau de bord

Dynamique sans être rapide

On s’entend que tous les véhicules électriques offrent une bonne dynamique de conduite, et l’ID.4 ne fait pas exception. Le VUS est doté d’une pile de 82 kWh (brut) et d’un moteur arrière synchrone à aimant permanent et à courant alternatif. Ce moteur génère 201 chevaux et 229 livres-pieds de couple. Plus tard, une version intégrale avec 300 chevaux va se joindre à la famille. Volkswagen estime qu’elle sera la plus populaire auprès des acheteurs.

L’ID.4 aura une autonomie de 400 km avec une charge complète (cycle de l’EPA). L’ID.4 peut être rechargé rapidement sur courant alternatif (c.a.) et courant continu (c.c.). Avec son chargeur intégré de 11 kW, le modèle peut être rechargé complètement en environ sept heures et demie sur une borne de recharge résidentielle ou une borne de recharge publique de niveau 2. Sur une borne rapide à c.c., avec une charge de 125 kW, l’ID.4 peut passer de 5 à 80 % de capacité en environ 38 minutes.

La puissance de notre modèle d’essai n’était pas foudroyante avec un 0-100 km chronométré en 8 secondes.

Photo : B.Charette Volkswagen ID.4 2021, trois quarts arrière

Les performances de freinage sont excellentes dans les situations d’arrêt d’urgence. Mais la pédale demande une certaine habitude. De plus, il faut noter que l’ID.4 n’offre pas la capacité d’une conduite avec une seule pédale. Le fait de lever le pied de l’accélérateur déclenche le freinage par régénération, mais vous devez toujours appuyer sur la pédale de frein pour obtenir un arrêt complet.

Technologie au point

Vous avez une belle offre en matière de technologie récente comme l’intégration sans fil de série d’Apple CarPlay et d’Android Auto. Prenez note que vous avez seulement des prises USB-C dans le véhicule. Ceux comme nous qui ont encore une prise USB-A peuvent utiliser la recharge sans fil. Le système audio est correct, sans plus.

Tous les ID.4 bénéficient d’une suite d’aides avancées à la conduite de série, allant du régulateur de vitesse adaptatif avec maintien de la trajectoire à la surveillance des angles morts et à l’alerte de circulation transversale arrière. Ces systèmes se sont avérés efficaces lors de notre semaine d’essai.

Photo : B.Charette Volkswagen ID.4 2021, toit panoramique

Conclusion

réussit à viser dans le mille avec des atouts comme un volant chauffant, des rétroviseurs latéraux chauffants, ainsi que des gicleurs de lave-glace et un pare-brise, chauffants. Une pompe à chaleur intégrée de série permet de réduire la dépendance du système de chauffage électrique au chauffage résistif, contribuant ainsi à améliorer l’autonomie de l’ID.4 lors des jours les plus froids.

Malheureusement, tout n’est pas exécuté aussi bien qu’il le faudrait. La finition manque d’envergure pour un véhicule de plus de 50 000 $ et le système d’infodivertissement devra être revu. Cela ne nous empêche pas de le recommander, car les qualités sont plus nombreuses que les défauts.

On aime

Beaucoup de technologie de série

Intérieur spacieux avec de nombreux rangements

Confortable

Grand espace de chargement

On aime moins

Système d’infodivertissement compliqué

Finition qui fait bon marché

Uniquement des prises USB-C

La concurrence principale

Chevrolet Bolt EUV

Ford Mustang Mach-E

Kia EV6 (à venir)

Nissan Ariya (à venir)

Tesla Model Y