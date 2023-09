• Volkswagen dévoile un nouveau concept, l'ID.X Performance.

Un concept montré cette semaine par Volkswagen compte marquer une nouvelle étape dans l’univers de la performance électrique.

Présenté lors du salon ID. Treffen à Locarno, en Suisse, le concept l’ID.X Performance renforce l’engagement de la compagnie dans le secteur de la performance électrique et offre un avant-goût de ce qui pourrait arriver sur le marché à l’avenir. Peut-être même en Amérique du Nord.

Un design qui capte l’attention

Bien que basé sur la berline ID.7, l’ID.X Performance se distingue par des éléments de design uniques. La partie avant de la voiture est marquée par une grille noire distincte, flanquée de bouches d’aération assorties de chaque côté. Un liseré rouge continu, évoquant le design classique GTI, entoure le véhicule.

D’autres éléments de design tels les diffuseurs en fibre de carbone et les jantes en alliage sport de 20 pouces, chaussées de pneus de course Michelin Cup 2 R, rehaussent son attrait sportif.

Le concept ID.X Performance de Volkswagen, section arrière Photo : Volkswagen

L’arrière, axé sur la performance

À l’arrière, la voiture porte un grand aileron et le diffuseur en fibre de carbone s’intègre de manière transparente avec le liseré rouge. Question d’ajouter à l’attrait sportif de la voiture, elle se trouve 60 mm plus près du sol que l’ID.7, lui conférant une posture plus agressive.

Sous le capot : puissance et polyvalence

L’ID.X Performance est servi par l’architecture MEB (Modular Electric Drive matrix) de Volkswagen, couramment utilisée dans les véhicules électriques modernes de l’entreprise. Équipée de deux moteurs électriques, la voiture conceptuelle génère une impressionnante puissance de 550 chevaux. Comme l’ID.7, elle prend également en charge la recharge rapide DC à 200 kW.

Le concept ID.X Performance de Volkswagen, intérieur Photo : Volkswagen

Un regard vers le futur

Bien que Volkswagen n’ait pas encore confirmé la transition de l’ID.X Performance de concept à modèle de production, une ID.7 GTX améliorée, avec un design agressif et une aérodynamique plus effiface, pourrait bien être offerte au Canada dans le futur.

Avec ce nouveau dévoilement, Volkswagen continue de signaler son engagement à élargir sa gamme de véhicules électriques. Les Canadiens avides d’options électriques haute performance suivront de près ces développements.

Le concept ID.X Performance de Volkswagen, section avant Photo : Volkswagen