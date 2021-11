Volkswagen doit procéder au rappel de ses modèles Atlas (2021) et Atlas Cross Sport (2020 et 2021) en raison d’un problème lié aux coussins gonflables. En fait, ces derniers peuvent se déployer de façon inattendue.

En tout, 54 429 modèles sont concernés ; 35 449 Atlas et 18 980 Atlas Cross Sport.

Ce qui est ironique avec le problème, c’est qu’il ne touche pas directement le système de coussins gonflables. En fait, l’ennui est avec les conduits d’évacuation de la climatisation. Ces derniers n’ont pas été fabriqués correctement, ce qui peut entraîner leur blocage. Or, si un conduit se bloque, l’eau s’infiltre dans le véhicule et entre en contact avec le module de contrôle des coussins gonflables. Volkswagen indique que si de l’eau s’infiltre dans le module de commande, cela peut provoquer la défaillance du système, le pire cas étant un déploiement non prévu du coussin.

On s’entend pour dire que les risques sont minimes, mais ils demeurent réels quand même. C’est pourquoi Volkswagen procède avec une campagne. Le constructeur ajoute qu’il est possible que le témoin d’avertissement du coussin gonflable puisse s’allumer si un dysfonctionnement du module est détecté.

La solution proposée consistera à inspecter le conduit d’évacuation et à le réparer si nécessaire. L’entreprise s’attend à ce que moins de 1 % des véhicules rappelés soient aux prises avec une situation problématique. Si la réparation du conduit est nécessaire, Volkswagen remplacera également l’unité de contrôle du coussin gonflable par une nouvelle. Comme pour tout rappel, l’ensemble des travaux sera effectué aux frais de la compagnie.

Les notifications seront envoyées aux propriétaires autour de la mi-janvier. Nous avons contacté Volkswagen Canada afin de savoir combien d’unités étaient touchées au pays. Nous mettrons cette nouvelle à jour lorsque nous recevrons l’information.