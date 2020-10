On en sait un peu plus sur ce futur multisegment de poche du constructeur allemand. En effet, Volkswagen USA a divulgué quelques détails sur la motorisation 4-cylindres turbo qui sera boulonné sous le capot du nouveau petit frère du tandem Tiguan/ID.4.

L'EA211

Le moteur 4-cylindres turbo de 1,5-litre de cylindrée (nom de code EA211) est donc une évolution du moulin de 1,4-litre actuellement en service à bord de la Jetta. Livrant une puissance de 158 chevaux et un couple de 184 lb-pi, l’engin fait appel à quelques innovations pour enregistrer une moyenne de consommation exemplaire.

Livrable en configuration à roues avant motrices ou avec un rouage intégral, le Taos sera équipé d’une boîte de vitesses automatique à huit rapports dans les versions à traction avant, tandis qu’une boîte à double embrayage à sept rapports sera l’unité retenue pour les versions à quatre roues motrices. On devine que les versions à traction intégrale seront un brin plus sportives.

Photo : Volkswagen Volkswagen Taos 2022, profil

Pour arriver à leurs fins, les ingénieurs de la marque ont notamment recouvert les chemises de cylindre d’APS, ce procédé qui a pour but de réduire la friction avec les pistons. Un module de refroidissement contrôlé réchauffe quant à lui le moteur plus rapidement, tandis que la géométrie variable des turbines vient s’intégrer au turbo du moteur, ce qui le rend plus efficace en plus de fournir une pression de suralimentation plus élevée et d’éviter le débit massique de la soupape de décharge. Finalement, le système d’injection haute pression grimpe jusqu’à 350 bars (au lieu de 200 actuellement), ce qui réduit le temps d’injection, en plus de contribuer à la formation d’un mélange optimisé et des émissions de particules plus faibles.

Photo : Volkswagen Volkswagen Taos 2022, trois quarts arrière

Le Volkswagen Taos 2022, dont le dévoilement officiel est prévu pour le 13 octobre prochain, va donc en quelque sorte prendre la place de la Golf dans l’alignement de la marque, le constructeur qui a déjà confirmé le retrait de la compacte après l’année-modèle 2021, laissant comme seules options compactes chez nous les Golf GTI et Golf R de nouvelle génération.

Le nouveau venu va reposer sur la plateforme MQB utilisée à toutes les sauces chez Volkswagen, mais sera plus court que le Tiguan. On parle ici de 11 pouces en moins. Quant au design, il va s’inscrire dans la même veine que les autres utilitaires de la marque. Ce qui importe ici, c’est la disponibilité d’un multisegment urbain, un modèle qui était absent de la gamme Volkswagen nord-américaine.

Photo : Volkswagen Volkswagen Taos 2022, avant