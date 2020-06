Cela fait un bon moment déjà qu’on en entend parler et tout aussi longtemps que Volkswagen nous titille avec la camionnette qu’elle compte produire. Et bien c’est désormais chose faite ; le concept Tarok, une version s’approchant drôlement de la production, a été présenté cette semaine au Salon de l’auto de Sao Paolo, au Brésil.

Si des doutes persistaient quant à l’éventuel passage à la production de ce véhicule, ils sont maintenant dissipés. Même que la mouture qui sera commercialisée ressemblera beaucoup à celle montrée à Sao Paolo, promesse de Volkswagen.

Ce qu’on peut voir, et qui risque de changer, c’est l’abondance d’éclairage à l’avant. On éliminera certainement ce qui repose entre les phares. En revanche, il est à souhaiter que l’on conserve la bande métallisée au niveau du pilier C ; l’effet est superbe.

Le véhicule concept est aussi porteur d’un toit panoramique ; à voir s’il sera toujours de la partie lorsqu’il se pointera chez les concessionnaires.

Ce qui devrait l’être, cependant, c’est cette approche où la banquette arrière, lorsqu’elle est rabattue, sert à allonger la caisse qui peut du coup atteindre un peu plus de six pieds. Voilà qui rappelle la conception du Chevrolet Avalanche du début des années 2000. Du reste, l’habitacle présente un style épuré, mais tout de même marqué par un large écran d’information en lieu et place de l’instrumentation traditionnelle.

Mécaniquement, un moteur 4-cylindres turbodiesel de 2-litres sera proposé dès le départ aux consommateurs brésiliens. Le concept avance quant à lui 4-cylindres de 1,4 litre. Les deux blocs annoncent 148 chevaux.

Volkswagen ne le cache pas, le Tarok va servir de cobaye auprès des acheteurs brésiliens et si la réponse est bonne, il va tranquillement faire son chemin vers d’autres marchés.

En Amérique du Nord, il est clair que l’intérêt serait là. Reste à savoir ce que fera le constructeur.