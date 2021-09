Les prix du Volkswagen Tiguan 2022 annoncés pour le Canada

Volkswagen Canada a annoncé aujourd'hui les prix du Tiguan 2022 redessiné. Le modèle le plus vendu du constructeur présente un style revu, des technologies mises à jour et une nouvelle finition (Comfortline R-Line Black Edition). Le prix de départ du modèle de base sera de 32 995 $ lorsqu'il fera son entrée chez les concessionnaires canadiens en octobre prochain.

Il y a quatre niveaux de finition en tout, chacun propulsé par un moteur 4 cylindres turbocompressé de 2,0 litres développant 184 chevaux et 221 lb-pi de couple. Tous les modèles de Tiguan comprennent maintenant la traction intégrale 4MOTION en équipement de série et sont équipés d'une transmission automatique à 8 rapports. Le SUV se distingue comme l'un des rares de son segment à offrir une troisième rangée de sièges, sur tous les niveaux de finition.

Photo : Volkswagen Volkswagen Tiguan 2022, avant

Style

Le Tiguan 2022 reçoit une face avant révisée et une nouvelle signature lumineuse à DEL, avec une ligne lumineuse éclairée en option flanquant le nouveau logo VW, et des éléments de design R-Line actualisés en option. On note également quatre nouveaux modèles de jantes en alliage - de la version standard de 17 pouces aux jantes de 18, 19 et 20 pouces - ainsi que sept couleurs disponibles.

Intérieur

Les nouvelles couleurs de l'habitacle comprennent le cuir cannelle et le cuir noisette.

Comme on pouvait s'y attendre, VW a mis à jour la technologie présente dans l'habitacle, avec le groupe d'instruments Volkswagen Digital Cockpit, désormais doté de série d'un écran de 8 pouces (avec possibilité de passer à un Digital Cockpit Pro de 10,25 pouces). La connectivité à distance Volkswagen Car-Net est également disponible pour la première fois dans le Tiguan, ainsi que l'infodivertissement MIB3 de Volkswagen, qui offre la recharge sans fil et App-Connect pour les appareils compatibles.

Les sièges avant chauffants et le volant chauffant font partie de l'équipement de série. Des sièges avant ventilés, une interface Climatronic Touch pour la climatisation et un hayon électrique sont tous disponibles en option.

Photo : Volkswagen Volkswagen Tiguan 2022, intérieur

Les modèles R-Line reçoivent un volant sport gainé de cuir avec des îlots tactiles et des curseurs à retour haptique. Les autres options de cette variante comprennent des sièges en tissu, en similicuir ou en cuir, des sièges conducteur et passager à réglage électrique, un toit ouvrant panoramique, un système audio Fender Premium et un éclairage d'ambiance à 15 couleurs.

Sécurité

Le Tiguan est équipé de série d'un ensemble d'aides à la conduite bien rempli qui comprend l'assistance frontale (alerte de collision avant avec freinage d'urgence autonome et surveillance des piétons), l'assistance latérale active (surveillance des angles morts) et l'alerte de trafic arrière.

Pour les trois versions supérieures, il existe également un système d'aide à la conduite semi-automatique en option, qui intègre l'assistance au maintien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop and go et l'assistance aux véhicules d'urgence. Parmi les autres technologies d'aide à la conduite disponibles, citons l'assistance à l'éclairage (contrôle des feux de route pour les phares), le contrôle de la distance de stationnement, l'assistance au stationnement et la reconnaissance dynamique des panneaux de signalisation.

Photo : Volkswagen Volkswagen Tiguan 2022, profil

Versions

Trendline (PDSF 32 995 $) – La version de base comprend maintenant la traction intégrale 4MOTION de série, des roues en alliage d'aluminium de 17 pouces, des phares et des feux arrière à DEL avec feux de jour à DEL, des rails de toit noirs, des rétroviseurs extérieurs chauffants de la couleur de la carrosserie avec clignotants intégrés, des gicleurs de lave-glace chauffants, un moniteur actif d'angle mort, le cockpit numérique Volkswagen avec écran de 8 pouces, le système d'infodivertissement MIB3 avec écran tactile de 6,5 pouces et système audio à 6 haut-parleurs ; deux ports USB-C ; trois prises de courant 12V ; App-Connect ; connectivité Bluetooth pour les appareils compatibles ; volant chauffant en similicuir ; sièges en tissu ; sièges avant chauffants ; et une banquette de deuxième rangée 40/20/40 coulissante et rabattable. Un siège de troisième rangée avec entrée facile est disponible pour 800 $.

Comfortline (PDSF 36 795 $) - L'équipement de série comprend des jantes en alliage de 18 pouces ; le système Travel Assist (aide à la conduite semi-automatique) comprenant un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop and go, un système de maintien dans la voie et une aide d'urgence ; le système d'infodivertissement Composition Media MIB3 de 8 pouces avec commande vocale ; le Digital Cockpit Pro de 10,25 pouces ; accès sans clé KESSY avec démarrage par bouton-poussoir ; chargement de téléphone sans fil et App-Connect sans fil pour les appareils compatibles ; connectivité à distance Car-Net incluant 4 ans de service ; trois ports USB-C ; radio satellite SiriusXM (essai de trois mois inclus) ; surfaces des sièges en similicuir ; climatisation automatique Climatronic Touch à deux zones ; siège conducteur à réglage électrique 8 directions avec soutien lombaire électrique ; rétroviseur à atténuation automatique ; essuie-glaces à détection de pluie ; hayon électrique ; et démarrage à distance. Un toit ouvrant panoramique est disponible pour 1 500 $.

Comfortline R-Line Black Edition (PDSF 39 495 $) - Voici la nouvelle finition de la gamme cette année, et elle comprend des jantes en alliage noir de 19 pouces ; des pare-chocs et des seuils latéraux R-Line avec accents noirs ; des écussons R-Line ; des rails de toit noirs ; des éléments chromés extérieurs et intérieurs ; une garniture de toit noire ; un toit ouvrant panoramique ; un volant sport R-Line chauffant gainé de cuir perforé avec commandes tactiles et un éclairage ambiant de 15 couleurs.

Highline R-Line (PDSF 42 995 $) - Le Tiguan haut de gamme est équipé de jantes en alliage argenté de 20 pouces ; d'une ligne lumineuse éclairée dans la calandre ; de phares signature à DEL avec système d'éclairage frontal adaptatif et feux de virage et de mauvais temps intégrés ; d'un système d'assistance à l'éclairage (commande des feux de route pour les phares) ; d'un régulateur de distance de stationnement avec assistance au stationnement ; et d'une caméra de surveillance de la zone (caméra de surveillance à 360 degrés).

On retrouve également la reconnaissance dynamique des panneaux de signalisation ; le système d'infodivertissement Discover Media MIB3 avec navigation ; un système audio haut de gamme Fender avec huit haut-parleurs et un caisson de basses ; des pare-chocs et seuils latéraux R-Line ; des sièges en cuir ; un siège conducteur sport avec mémoire à trois positions ; un siège passager sport à 8 réglages électriques avec lombaire à 2 réglages ; des sièges avant ventilés ; des sièges arrière extérieurs chauffants ; et un hayon électrique à ouverture et fermeture faciles.