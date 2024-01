Volkswagen de retour à l’écran pendant le Super Bowl

Lorsque le Super Bowl approche, la question des publicités fait toujours la manchette. C’est l’occasion pour les entreprises qui décident d’annoncer leurs produits de réaliser leurs meilleures réclames, et de profiter d’une visibilité extraordinaire.

Pour les constructeurs automobiles, c’est une occasion en or. Cependant, en raison des coûts associés à la réalisation d’une publicité élaborée, et de ceux reliés au temps d’antenne, le jeu doit en valoir la chandelle.

Voilà pourquoi on voit certains fabricants être présents pendant certaines années et être absents pendant d’autres périodes.

C’est le cas de Volkswagen qui a longtemps disparu de la grande fête du football américain. Cependant, après une décennie d’absence, l’entreprise a confirmé qu’elle reprenait le collier cette année avec une campagne publicitaire visant à célébrer son 75e anniversaire.

Et pariez sur le fait que le prochain véhicule vedette de la compagnie, le VUS électrique ID.Buzz, sera mis de l’avant, lui qui doit faire ses débuts vers la fin de la présente année.

La réclame va servir à célébrer les principaux produits et grandes dates de l’histoire de la marque. Et parlant de dates, c’est précisément le 17 janvier 1949 que les premières Volkswagen Beetle débarquaient aux États-Unis.

Outre la traditionnelle publicité qui sera diffusée pendant le Super Bowl, la campagne de Volkswagen sera également partagée en direct sur les médias sociaux pendant le match.

Quant aux autres constructeurs, on sait pour le moment que BMW sera aussi de la fête au Super Bowl. En revanche, d’autres joueurs comme General Motors, Stellantis et Toyota ont annoncé qu’ils sautaient leur tour cette année.

Toyota est partenaire officiel du NFL Photo : Toyota

Dans le cas de Toyota, c’est pour une deuxième année consécutive après avoir été de la partie de 2018 à 2022. C’est un peu plus étonnant considérant que la firme japonaise a conclu à la fin de l’année dernière une entente pour être le commanditaire officiel de la NFL (National Football Ligue). Cela donne à Toyota le droit d’utiliser les marques déposées de la ligue pour des campagnes. Via un communiqué publié mardi, la compagnie a laissé entendre qu’elle utiliserait ce privilège pour un marketing expérientiel sur le terrain de Las Vegas où se déroulera le match du 11 février prochain.

« En tant que commanditaire automobile officiel de la NFL, Toyota offrira aux partisans du Super Bowl une expérience d’activation passionnante et à multiples facettes avant et pendant le match. Plus de détails seront communiqués dans les semaines à venir. »