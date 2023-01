• Toyota offre une pièce de protection pour le convertisseur catalytique de sa nouvelle Prius.

• L’entreprise qui le fabrique, Cat Shield, en fabrique pour d’autres modèles de la marque, ainsi que certains produits Honda.

• Le coût de la pièce est environ 10 fois moindre que celle du remplacement d’un convertisseur.

Le vol de convertisseurs catalytiques est une épidémie en Amérique du Nord. Les métaux précieux contenus dans ces pièces qui ont pour objectif de réduire les émissions polluantes ont vu leur prix grimper en flèche ces dernières années, attirant ceux à la recherche d’un gain facile.

Les autorités sont à pied d’œuvre, mais le fléau est majeur. Le mois dernier, un important réseau national a été démantelé aux États-Unis et 21 personnes ont été mises en accusation.

Pour une foule de raisons, les modèles japonais récents sont parmi les cibles les plus fréquentes. Le marché a vu apparaître des pièces visant à prévenir ces vols, mais on n’avait rien vu de la part des constructeurs. Voilà que Toyota s’en mêle et propose une solution spécifiquement pour sa nouvelle Prius. Il s’agit d’une composante en aluminium fabriquée par l’entreprise Cat Shield. Elle est offerte via une gamme de produits tiers offerts par les concessionnaires Toyota.

Aux États-Unis, la pièce de protection pour la Prius coûte 140 $ US, sans compter le coût de son installation. Les gens peuvent la poser eux-mêmes s’ils le désirent.

Il est à noter que Cat Shield commercialise des pièces de protection pour d’autres modèles Toyota comme le Tundra, le Sequoia, le Tacoma, le 4Runner, la Corolla et le RAV4, et que l’offre sera élargie. La firme peut aussi servir les propriétaires de Honda Accord et Honda Element.

Le coût de la pièce est fort raisonnable compte tenu de ce que ça peut vous faire économiser. Souvent, le coût de remplacement d’un convertisseur peut se situer entre 1000 $ et 1500 $ en fonds canadiens.

Avec une voiture équipée d’une protection, les malfaiteurs, qui doivent souvent agir très vite, vont probablement passer à un autre modèle.

Nous avons contacté Toyota Canada afin de savoir si cette pièce était livrable chez ses dépositaires canadiens. Nous mettrons cette nouvelle à jour lorsque nous aurons la réponse.