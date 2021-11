La mise à jour en ligne des véhicules modernes est en voie de devenir la norme à travers l’industrie. Tesla le fait depuis septembre 2012 et voilà que Volvo prévoit déployer sa première mise à niveau par la voie des airs plus tard cette semaine.

En effet, certains propriétaires vont recevoir des notifications sur l’écran multimédia de leur véhicule pour les informer qu’une mise à jour est prête à être téléchargée. On parle d’une étape importante pour Volvo et d’une preuve tangible de son intention de maintenir la technologie de ses futurs véhicules à jour grâce à des mises à jour automatiques.

La première opération va s’adresser spécifiquement aux propriétaires du XC40 Recharge, ainsi que des VUS XC60 2022, XC60 Recharge 2022 et XC60 Polestar Engineered 2022 équipés du système Google intégré. La mise à jour comprend un nouveau logiciel multimédia, ainsi que des corrections concernant les problèmes et les capacités de la radio satellite Sirus XM.

Cependant, ce qui retient le plus l’attention, c’est ce qui sera réservé aux propriétaires de modèles tout électriques. Concrètement, Volvo a expliqué que cette mise à jour augmentera l’autonomie grâce à une autre mise à jour, celle-là du système de propulsion et de l’autonomie. La compagnie n’a pas précisé quel serait le bond exact de la capacité, mais il est intéressant de savoir que des gains pourront être enregistrés à l’avenir, et ce, après l’acquisition d’un véhicule.

Et ce qui sera intéressant à surveiller avec cette technologie, c’est son incidence sur la façon dont seront effectués certains rappels. Un problème de caméra de recul, par exemple, comme on a vu avec Audi cette semaine, pourrait se régler à distance et ainsi permettre des économies énormes aux constructeurs, sans compter éviter des pertes de temps aux propriétaires invités à mener leur véhicule à l’atelier.

