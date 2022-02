Photo : D.Boshouwers Volvo XC40 Recharge 2022, port de chargement

Auto123 met à l’essai le Volvo XC40 Recharge 2022.

Il n'y avait franchement pas de meilleur moment pour essayer un véhicule électrique qu'au cœur de l'hiver, avec des températures qui ont chuté à des niveaux inhabituels et quelques chutes de neige pour faire bonne mesure. Après tout, il est facile de profiter pleinement d'un modèle entièrement électrique comme le Volvo XC40 Recharge par un temps doux et sec au printemps ou en été.

Des 'conditions optimales', comme on dit. Franchement, nous pouvons apprendre beaucoup de ce dont nous avons besoin sur les performances et les capacités d'un véhicule en période de temps beau et doux à partir des fiches techniques des constructeurs, qui traitent des chiffres enregistrés dans des 'conditions optimales'.

Le mois de janvier au Canada, au milieu d'une longue vague de froid, avec beaucoup de neige et de glace, n'offre pas de 'conditions optimales'. C'est donc dans des conditions décidément non optimales que j'ai pris possession du XC40 Recharge 2022 (dans sa version haut de gamme Ultimate) pour découvrir que l'autonomie estimée qu'on m'accordait n'était pas dans le même code régional que les 359 km officiels. Avec une charge indiquée à 72 %, j'avais 170 km à ma disposition. Bon.

Je ne vais pas insister sur ce point, car tous les véhicules électriques sont affectés par le froid extrême à un certain degré. C'est juste que ce VUS m'a semblé être plus affecté que les autres. En extrapolant ce pourcentage de charge à une charge complète, on obtient une autonomie d'environ 240 km. Cela représente une perte d'environ 35 % de l'autonomie à cause du froid. Et ce, avec la finition Ultimate, qui comprend une pompe à chaleur, dont le rôle est de minimiser la perte d'autonomie par temps froid. Un élément à prendre en compte si vous vivez dans une région où le froid extrême est plus fréquent...

Photo : D.Boshouwers Volvo XC40 Recharge 2022, profil

Oui, mais

Il y a bien plus que l’autonomie en ce qui concerne le XC40, bien sûr, à commencer par ses nombreux points positifs. Le principal d'entre eux est que le VÉ vous permet d'ignorer les pompes à essence et les tarifs actuels follement élevés.

Il y a quelques indices visuels qui trahissent l'absence de moteur à combustion dans le Recharge, notamment l'absence de tuyaux d'échappement, un panneau plein à l'avant au lieu d'une calandre et divers écussons Recharge ici et là. Mais dans l'ensemble, le XC40 Recharge ressemble à peu près à son aîné à moteur à essence. Et c'est très bien ainsi, car ce petit multisegment est très joli.

Photo : D.Boshouwers Volvo XC40 Recharge 2022, avant

Bien que le XC40 Recharge soit clairement basé sur le XC40 à essence, et qu'il ne s'agisse donc pas d'un modèle conçu à partir de zéro comme un VÉ, il présente une différence notable : le placement du bloc de batteries sous le plancher crée un centre de gravité bas et uniformément réparti, et la solide tenue de route et la confiance en courbe qui en découlent.

À l'accélération instantanée offerte par le groupe motopropulseur électrique, qui comprend deux moteurs de 150 kW et délivre une très ample puissance nette de 402 chevaux et un couple de 486 lb-pi par l'intermédiaire d'une transmission à une vitesse à commande électronique (0-100 km/h en 4,9 secondes, c'est plutôt enchantant, et deux bonnes secondes plus rapide que le modèle à essence), on peut ainsi ajouter une direction réactive et pas trop légère et une tenue de route agile en milieu urbain, qui est après tout le terrain de prédilection d'un véhicule de ces dimensions modestes.

Compte tenu de la force brute du groupe motopropulseur, l'accélération sur l'autoroute est également bonne, bien que l'avantage qu'un VÉ comme celui-ci a sur un véhicule à moteur à essence lors du départ de la ligne soit dissipé. Le roulement est un peu ferme et vous sentirez parfois la rugosité de la surface de la route sur votre corps, mais rien de dramatique. Le système de traction intégrale, possible grâce à la présence d'un moteur électrique sur chaque essieu – est, selon Volvo, plus orienté vers les roues arrière que dans le XC40 régulier, mais je n'ai pas vraiment réussi à discerner de différence. J'étais simplement heureux de l'avoir pendant les chutes de neige rencontrées pendant cette semaine glaciale passée à son volant.

Les conducteurs peuvent choisir le niveau de freinage régénératif appliqué, allant de nul à léger et agressif, ce qui permet essentiellement de conduire sur une seule pédale. Ce n'est pas pour tout le monde, mais j'ai mis un point d'honneur à m'y habituer lorsque j'ai conduit divers VÉ, et c'est ce que j'ai fait. Dans le cas d'un modèle comme le XC40, dont l'autonomie est modeste et susceptible d’être réduite lorsqu’il fait froid, ce n'est pas seulement le principe qui vous donnera envie de le maîtriser. Vous voudrez bénéficier de l'autonomie supplémentaire qu'elle procure.

Photo : D.Boshouwers Volvo XC40 Recharge 2022, habitacle

À l'intérieur

L'habitacle du XC40 Recharge est une affaire typiquement scandinave, tout en air ouvert, lumière et absence de désordre. Les sièges ne sont pas des plus confortables, mais ils ne sont pas non plus déficients. Ce manque d'encombrement, en revanche, signifie que vous devrez peut-être vous fier davantage à l'écran pour faire ou trouver une commande. Et le problème est que le système d'infodivertissement de Volvo, bien qu'assez moderne, n'est franchement pas le plus convivial de l'industrie. Il y a des menus et des sous-menus et il n'est pas toujours évident d'arriver là où l'on veut aller. Je vous suggère d'éviter d'essayer de chercher quelque chose pour la première fois lorsque vous êtes en mouvement.

Et d'ailleurs, pour vous mettre en mouvement, n'allez pas chercher un bouton de démarrage, ou de roue, ou de levier, ou de trou de serrure, ou quoi que ce soit de ce genre. Votre clé intelligente est tout ce dont vous avez besoin, et celle-ci peut rester dans votre poche. Une fois assis, freinez et mettez le levier de vitesses en position D ou R, et c'est parti.

Comme il s'agit d'un véhicule Volvo, vous pouvez compter sur plus de systèmes d'assistance à la conduite et de sécurité que le nombre d'étudiants qui peuvent s'entasser dans une cabine téléphonique. Que vous les aimiez ou non, vous les avez. J'en dis assez.

Un autre avantage de la batterie intégrée au plancher est qu'il n'y a pas de perte d'espace, ni à la deuxième rangée de sièges, qui est assez spacieuse pour un petit VUS, ni même dans le coffre. Vous pouvez y loger 578 litres de matériel, mais au cas où vous auriez besoin de plus de place, sachez qu'il y a 21 litres supplémentaires disponibles dans l'autre coffre, celui placé sous le capot avant à la place du moteur à essence absent. Il n'est pas énorme, mais au moins cela permet d'éviter que votre câble de recharge ne jonche le coffre.

Photo : D.Boshouwers Volvo XC40 Recharge 2022, calandre

Prix

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une offre parfaite dans le domaine du tout électrique – il y a déjà des modèles plus innovants et plus performants qui arrivent sur le marché chaque mois, des modèles conçus dès le départ comme des véhicules tout électriques – le XC40 reste une option très attrayante qui offre une excellente conduite.

Le plus gros souci avec ce modèle, au-delà de la perte d'autonomie dramatique par grand froid (ou même par froid modéré), est peut-être le prix qui lui est associé. Le prix de départ du modèle de base Core est fixé à 59 950 $, ce qui le place hors de portée de presque tous les rabais fédéraux et provinciaux, sauf un rabais partiel au Québec.

Cela signifie que ce Volvo doit faire l'une des deux choses suivantes : soit il doit convaincre les acheteurs de véhicules haut de gamme qui pourraient autrement se tourner vers un Audi, un Mercedes-Benz, un BMW, un Porsche ou même un Tesla, soit il doit convaincre les acheteurs du marché de masse que ses qualités exceptionnelles sont suffisantes pour qu'elle vaille la différence de prix considérable entre elle et ces nouveaux VÉ comme la Hyundai Ioniq 5 qui commence tout juste sous les 45 000 $, mais dont vous pouvez soustraire des milliers de dollars en incitatifs. Je ne suis pas certain de pouvoir dire que le Volvo XC40 Recharge est supérieur à ce point au modèle coréen.

Les prix de la gamme de modèles sont les suivants, sans compter les taxes, ni les 2 015 $ de frais de transport/préparation :

Core - 59 950 $

Plus - 67 950 $

Ultime - 70 800 $

Photo : D.Boshouwers Volvo XC40 Recharge 2022, trois quarts arrière

On aime

Belle allure

Intérieur confortable, spacieux et aéré

Puissance vraiment abondante pour la taille du véhicule

Espace décent dans le coffre

Beaucoup moins d'entretien Volvo coûteux à prévoir dans le budget

On aime moins

Plus de boutons, moins de commandes à l'écran, s'il vous plaît

Une autonomie moyenne, qui souffre un peu dans le froid

Le prix l'exclut largement des incitations gouvernementales

La concurrence principale

Audi Q4 e-tron

Ford Mustang Mach-E

Jaguar I-Pace

Tesla Model Y

Photo : D.Boshouwers Volvo XC40 Recharge 2022, arrière