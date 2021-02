Auto123 fait un premier essai du Volvo XC40 Recharge 2021.

Récemment, nous avons assisté à une présentation qui nous a fait découvrir la version électrique du Volvo XC40, la Recharge. Nous en avions été intrigués. Après tout, ce n’est pas tous les jours qu’un constructeur prend une plateforme et un véhicule entier pour le faire passer d’une configuration traditionnelle (moteur à combustion) à une entièrement électrique. C’est pourtant ce qui s’est produit.

Esthétiquement, l’absence d’une calandre traditionnelle, ainsi que la présence de roues uniques et de quelques logos servent à distinguer le véhicule de sa variante à moteur à essence. Il conserve sa superbe peinture bicolore, son toit élevé et ses phares de jour qui reprennent la forme du marteau de Thor. La signature Volvo que l’on connaît est demeurée intacte.

À l’intérieur, les différences sont encore moins nombreuses, mais un élément est exclusif au XC40 Recharge, du moins pour l’instant. Il s’agit de la nouvelle interface multimédia Android Automotive. Cette dernière a fait ses débuts avec la Polestar 2 au début de l’année. Développée en partenariat avec Google, elle permet essentiellement de transformer votre véhicule en assistant Google. Cela signifie que vous pouvez accéder à vos contacts, vos listes de lecture musicale, et même accéder à Google Home. Tout ce que vous avez à faire pour en profiter est de vous connecter.

Pour l’instant, il y a un hic, toutefois, car on ne trouve pas de support pour l’application Apple CarPlay ou pour la radio satellite Sirius. Vous pouvez toujours faire fonctionner votre appareil Apple via Bluetooth, mais l’approche demeure… ancienne. Volvo affirme que des mises à jour en ligne seront incluses dans une future mise à jour.

Sinon, l’intérieur du XC40 Recharge est à peu près le même que celui de n’importe quel autre XC40. Vous retrouvez un tableau de bord à affichage numérique, des accents en faux aluminium à effet 3D sur le tableau de bord, une chaîne audio Harman/Kardon (en option, de très bonne qualité), des sièges confortables avec une finition en cuir et en daim, ainsi qu’un volume intérieur surprenant.

En fait, le XC40 a un toit relativement élevé, de sorte que même les personnes de grande taille profitent d’un bon dégagement, tant à l’avant qu’à l’arrière, même avec la présence du toit ouvrant pleine longueur. Un détail à propos de ce dernier. On l’actionne à partir de l’écran tactile, ce qui est une honte ; vivement un interrupteur traditionnel. Malgré tout, l’espace pour la tête est plus généreux qu’il n’y paraît.

Mieux encore, pas un pouce d’espace pour les passagers n’a été perdu lors de la transition vers l’électrification. Il n’y a plus de rangement sous le plancher de l’espace de chargement arrière, car il fallait bien trouver une place pour la batterie de 78 kWh et les deux moteurs électriques. Cependant, puisqu’il n’y a pas non plus de moteur à essence, on retrouve un compartiment à l’avant, sous le capot. Par conséquent, la capacité de stockage total est à peu près le même.

La mise en marche du XC40 Recharge est simple au possible. Il n’y a pas de bouton marche/arrêt. Il suffit de monter à bord avec la clé sur soi et de sélectionner soit la marche avant, soit la marche arrière, le tout en tirant ou poussant deux fois sur le levier.

Même le hayon profite de tout cela, car il est activé par le mouvement du pied. C’est en fait très agréable de ne jamais avoir à tripoter une clé ou un bouton de démarrage. Et comme vous pouvez prérégler la climatisation du XC40 Recharge par le biais d’une application, il n’a jamais été aussi facile de prendre la route.

La puissance est de 402 chevaux et le couple de 487 livres-pieds. Cela signifie que ce petit utilitaire Volvo avance un couple plus généreux que celui du Mercedes-Benz AMG GLC 63 à moteur V8 biturbo. Bien sûr, comme il s’agit d’un véhicule électrique, vous n’obtiendrez jamais cette belle courbe de couple et bien que les départs soient très satisfaisants, ça manque de souffle après un certain temps. Est-ce vraiment important ? Non, car le XC40 Recharge n’est pas conçu comme un VUS de performance et tant que le groupe motopropulseur nous permet des dépassements faciles sur l’autoroute, ce qu’on obtient, alors ça va.

En raison de l’emplacement de la batterie dans le plancher, le centre de gravité est abaissé, ce qui réduit le roulis et améliore la maniabilité, ainsi que le confort. Le roulement était un peu plus ferme avec mon modèle d’essai qui était équipé de roues de 20 pouces (des jantes de 19 pouces sont de série). Dans l’ensemble, toutefois, le confort est là.

Il n’y a pas de modes de conduite, à part un réglage tout-terrain qui devrait prendre le nom de « neige », car c’est principalement dans ces conditions qu’il sera utilisé. À part cela, il y a une option pour ajouter un peu plus de poids à la direction et c’est à peu près tout.

Il existe cependant un mode « une pédale » qui augmente la régénération du système de freinage, si bien qu’il suffit de relâcher l’accélérateur pour pouvoir s’arrêter complètement. La force de freinage est assez importante lorsque vous relâchez la pédale d’accélération. C’est un bon moyen de tirer le meilleur parti de votre charge. En fait de capacité, Volvo annonce une autonomie de 335 km et le XC40 Recharge est capable de retrouver 80 % de sa capacité en 40 minutes environ, avec une borne rapide.

Il est un peu étrange, cependant, que Volvo, qui mise toujours sur la sagesse, ait décidé de ne pas inclure un indicateur nous indiquant notre autonomie restante avant qu’il ne reste que 25 km à parcourir. Leurs analyses auraient montré que cela réduit l’anxiété liée à l’autonomie, mais je n’en suis pas si sûr. On profite toutefois d’une indication en pourcentage de ce qui reste à notre disposition.

Bien que l’indicateur d’autonomie soit un problème, ce n’est pas suffisant pour ne pas envisager l’achat. Ce qui est un peu plus difficile à avaler, c’est le fait que le XC40 Recharge coûte environ 16 000 $ de plus qu’un XC40 équipé de la même manière. L’écart est important et il prive le modèle d’une admissibilité à toute remise fédérale ou provinciale. Cela dit, j’ai échangé avec un certain nombre de constructeurs et ils affirment que les incitatifs ne sont pas aussi attrayants pour les acheteurs qu’on pourrait le penser. Sans compter que les programmes ne seront pas éternels.

Le XC40 Recharge est un VUS compact étonnamment spacieux. Il a une belle gueule, est bien équipé et possède un groupe motopropulseur qui fonctionne comme promis. Volvo a été l’un des premiers constructeurs à promettre une électrification complète de sa gamme dans un avenir rapproché et le XC40 Recharge est un premier pas important dans cette direction.

On aime

Intérieur étonnamment spacieux

Une belle gueule

Puissance électrique



On aime moins

Quelques problèmes de convivialité

Non admissibles aux rabais gouvernementaux

Pas d’Apple CarPlay ni radio satellite Sirius au lancement

La concurrence principale

Tesla Model Y

Volkswagen ID.4

