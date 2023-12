Volvo prépare l’arrivée d’une nouvelle berline tout électrique qui adopterait le nom ES90, selon ce que rapporte la publication suédoise Teknikens Värld. Le modèle a pour mission de venir remplacer la S90 que l’on connaît bien.

Comme sa nomenclature l’indique, la nouvelle berline électrique se trouve dans la même catégorie que le VUS EX90, un utilitaire que Volvo nous a présenté plus tôt cette année et qui va faire ses débuts en 2024. Sans trop de surprise, la nouvelle venue va partager plateforme et groupes motopropulseurs avec l’EX90.

Cela pourrait signifier la présence d’une batterie de 111 kWh, ce qui serait suffisant pour une autonomie avoisinant les 500 km.

Quant au format de cette éventuelle ES90, des documents qui se sont retrouvés publics en Chine ont révélé que son gabarit se situait entre ceux des versions à empattement court et long de la S90 qui est commercialisé là-bas. Chez nous, nous n’avons droit qu’à la version longue. Conséquemment, attendez-vous à un modèle légèrement plus petit que la S90. En revanche, l’empattement est plus long, ce qui est de très bon augure pour le volume intérieur. Des variantes à propulsion et à traction intégrale seront vraisemblablement au menu.

La voiture de Volvo aura pour mission de rivaliser les BMW i5 et Mercedes-Benz EQE qui sont déjà présentes sur le marché.

Une chose sera à surveiller, comme le souligne le site Car and Driver qui rapporte la nouvelle. Si le nom ES semble bien banal, Lexus pourrait avoir quelque chose à dire à ce propos, considérant qu’elle commercialise déjà une berline nommée ES.

Ça pourrait forcer la main de Volvo à utiliser une autre appellation. Ce sera à voir.

La production du modèle serait lancée en mai du côté de la Chine, selon Teknikens Värld. Ça pourrait signifier une arrivée chez nous quelques mois plus tard.