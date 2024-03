Volvo souhaite offrir des recharges 30 % plus rapides

Volvo souhaite proposer une gamme tout électrique en 2030. Afin de séduire les consommateurs, la compagnie souhaite pouvoir offrir une technologie qui est certaine de plaire, une qui permettrait de réduire de façon importante le temps de recharge.

Pour plusieurs, ça demeure un enjeu important. On sait que ça va s’améliorer avec le temps, mais pour certains, c’est encore trop long.

Pour arriver à ses fins, le constructeur suédois a investi dans la firme londonienne Breathe Battery Technologies (BBT).

Cette entreprise naissante a mis au point un logiciel de gestion des batteries qui, selon elle, peut réduire de 15 à 30 % le temps de recharge d’une batterie de véhicule électrique (pour la mesure commune qui établit le temps nécessaire pour qu’elle passe de 10 % à 80 %).

Mdoules de batteries pour VÉ Photo : Volvo

Le logiciel de BBT utilise la charge adaptative, qui ajuste le courant de charge en temps réel et augmente la vitesse de recharge, explique le site Automotive News, qui rapporte la nouvelle.

« La recharge adaptative pousse la batterie plus fort lorsqu’elle est neuve et performante, et s’adapte dynamiquement lorsque la batterie vieillit pour protéger sa santé », explique la compagnie sur son site web.

BBT précise que son logiciel gère le processus de recharge afin d’éviter le risque de placage de lithium, un phénomène qui se produit lorsqu’une cellule de batterie lithium-ion est soumise à des contraintes lorsqu’elle est constamment chargée à haute puissance. Des formations nanoscopiques en forme d’aiguille, appelées dendrites, se développent et, avec le temps, peuvent percer le séparateur, provoquant un court-circuit dans les batteries qui utilisent des électrolytes conventionnels à base de liquide.

Volvo explique que la technologie peut être intégrée dans les batteries existantes et qu’aucune nouvelle matière première additionnelle ne serait nécessaire pour les batteries.

Et là où c’est intéressant. Selon Volvo, la capacité de recharge plus rapide va permettre l’utilisation d’une batterie plus petite, ce qui va réduire le coût et le poids du véhicule, tout en améliorant son efficacité.

Volvo a même investi dans la firme israélienne StoreDot. Celle-ci développe une technologie qui pourrait permettre aux véhicules électriques de retrouver 160 kilomètres d’autonomie en seulement deux minutes. On espère que le tout sera possible d’ici à 2032.

Avec une telle réalité, retrouver l’autonomie nécessaire pour se rendre à destination ne nécessitera pas plus de temps qu’un arrêt à la pompe.