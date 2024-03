• Auto123 met à l’essai la Volvo V60 Recharge Polestar Engineered 2024.

Le nom Polestar a connu plusieurs évolutions chez Volvo. À l’origine, il désignait une division du constructeur suédois, une branche spécialisée dans la course automobile. Certains d’entre vous se souviendront des créations les plus importantes de cette division, y compris les versions les plus originales de la C30 et la mutation de la berline S60, équipée d’un moteur V8 pour le championnat australien de supercars V8.

La division s’est ensuite transformée pour personnaliser des modèles existants ; on se souviendra surtout des modèles V60 et S60 bleu vif, avec leurs jantes sombres et leurs étriers de frein dorés.

Aujourd’hui, le nom de Polestar est rendu ailleurs, représentant la division électrique de Volvo. Parallèlement, les Volvo axées sur la performance portent désormais l’étiquette Polestar Engineered. Pensez à la gamme de modèles T8 Recharge. Ils sont équipés d’un groupe motopropulseur hybride rechargeable et peuvent rouler entièrement à l’électricité sur une distance d’environ 60 km. Reste à savoir si la magie des performances Polestar est toujours là.

Volvo V60 Recharge Polestar Engineered 2024, profil Photo : D.Heyman

Design de la Volvo V60 Polestar 2024 - 8,5/10

En matière de style, mon modèle d’essai répond aux attentes que l’on porte envers un véhicule de cette catégorie. Les jantes de 19 pouces sont toujours foncées, mais elles présentent désormais une finition en nickel qui ajoute une touche haut de gamme fort bienvenue. Les étriers de frein or métallisé sont de retour, des Brembo à six pistons à l’avant qui ne laissent que très peu de place à l’imagination.

La grille de calandre, les rétroviseurs extérieurs, les pourtours de vitres et certaines parties du diffuseur avant héritent tous d’une finition noir brillant. Les phares, légèrement fumés, et les feux verticaux complètent le style, tandis que le très discret becquet monté sur le toit représente la cerise sur le gâteau. Dans l’ensemble, en configuration Polestar Engineered, la V60 présente une mine trapue (elle est plus basse que les autres modèles V60) et agressive, ce qui est dans le ton pour une voiture performante comme celle-ci.

Des déceptions ? La couleur, en fait. Le gris mat a beau être à la mode de nos jours, certains pourraient s’ennuyer du bleu vif des anciennes versions Polestar, un bleu qui n’est plus offert. Vous pouvez vous rabattre sur deux coloris gris, un noir et un blanc.

L'habitacle de la Volvo V60 Recharge Polestar Engineered 2024 Photo : D.Heyman

Intérieur de la Volvo V60 Polestar 2024 - 8/10

Pour un modèle de performance, l’intérieur est étonnamment sobre ; beaucoup de noir et de gris, avec quelques touches d’aluminium et de carbone bienvenues. Le levier de vitesses en cristal Orrefors est toujours présent, même si on le voit plus à sa place dans une version plus haut de gamme de la V60. Des ceintures de sécurité dorées, assorties aux étriers de frein, complètent l’allure et apportent une touche de légèreté.

C’est très luxueux, mais les sièges en tissu de la même couleur que ceux de la V60 Cross Country de Polestar seraient plus en lien avec les performances de la voiture.

Sièges de la Volvo V60 Recharge Polestar Engineered 2024 Photo : D.Heyman

Les sièges sont cependant très confortables. Ce n’est pas une surprise, car Volvo fabrique des sièges de premier ordre depuis toujours. Les conducteurs de grande taille apprécieront les rallonges pour les cuisses, mais l’espace laissé entre le coussin extensible et le coussin inférieur est trop prononcé.

Bien sûr, Polestar ou non, la V60 est une familiale et vous pouvez ranger jusqu’à 657 litres dans l’espace de chargement arrière, ce qui compense pour le peu d’espace de rangement dans la cabine, en particulier sous l’accoudoir avant. Cette capacité de chargement dépasse celle du VUS XC60, soit dit en passant. De plus, la V60 est plus basse, donc plus facile à charger. La beauté d’une familiale.

Écran multimédia de la Volvo V60 Recharge Polestar Engineered 2024 Photo : D.Heyman

La technologie de la Volvo V60 Polestar 2024 - 7/10

Il fut un temps où l’écran multimédia vertical de neuf pouces de Volvo représentait vraiment le nec plus ultra. On y retrouvait beaucoup d’éléments, et même si Apple CarPlay n’occupait pas tout l’écran, le fait de pouvoir afficher à la fois cette application et l’interface native était appréciable.

Les temps ont changé. Bien que Volvo ait ajouté la technologie intégrée de Google, qui ajoute des applications telles Google Maps et l’assistant Google à commande vocale, elle est relativement lente et encore trop chargée en texte. Il faut souvent faire défiler des menus pour accomplir certaines tâches. La caméra de recul offre une image assez claire, mais étrange avec l’œil de poisson, ce qui peut rendre difficile l’évaluation de la distance, en particulier avec des objets et des voitures situés aux côtés.

La chaîne audio, un ensemble Bowers et Wilkins à 15 haut-parleurs, offre un son clair et sans distorsion que l’on peut apprécier en toute tranquillité.

Volvo V60 Recharge Polestar Engineered 2024 mise à l'essai Photo : D.Heyman

Conduite de la Volvo V60 Polestar 2024 - 7/10

Comme mentionné plus tôt, la version Polestar Engineered profite d’une configuration hybride rechargeable. Elle peut rouler pendant un certain temps en mode électrique. L’autre grand avantage est la puissance, qui s’élève à 455 chevaux et 523 lb-pi de couple, une force canalisée vers les quatre roues via le travail d’une boîte automatique à huit vitesses avec palettes de changement de vitesse au volant.

Ces chiffres sont excellents et vous obtiendrez de belles accélérations. Le moteur est doux et silencieux. De plus, le travail de la boîte de vitesses est très souple. C’est un avantage de ne pas avoir de double embrayage.

Mais il y a un problème. La voiture ne semble pas aussi rapide que le suggèrent son couple de 523 lb-pi et les rapports rapprochés de la boîte de vitesse, même si elle est, sur papier, plus rapide que l’ancien modèle à essence seulement. Le hic, c’est cette grosse batterie et ce moteur électrique qui ajoutent du poids, ce qui fait que cette familiale compacte pèse plus de 2000 livres.

Volvo V60 Recharge Polestar Engineered 2024 grise Photo : D.Heyman

C’est le prix à payer pour ce genre de configuration plus verte. Même si je ne qualifie pas la Polestar Engineered de lente, je ne la qualifierais pas non plus de compacte sportive rapide. Gardez à l’esprit qu’à environ 77 000 $, cette Volvo coûte plus cher qu’une BMW M2. Si vous voulez être concurrentiels dans le segment des compactes sportives…

Tout cela serait plus facile à pardonner si la dynamique du châssis était au point. Elle l’est, mais seulement dans une certaine mesure. Il est possible par exemple de régler les amortisseurs à l’aide de réglages situés sous le capot, ce qui constitue une caractéristique unique. La prise de virage est bonne et le roulis est réduit, mais comme pour le groupe motopropulseur, il y a un hic avec une direction qui offre une sensation de mollesse et une conduite trop ferme à basse vitesse en ville. Quelques clics sur les boutons de réglage améliorent les choses, mais il faut le faire chaque fois…

Moteur de le Volvo V60 Recharge Polestar Engineered 2024 Photo : D.Heyman

Quelques questions sur la Volvo V60 Polestar 2024

Existe-t-il d’autres versions de la V60 Recharge ?

Malheureusement non. Si vous recherchez une V60 rechargeable, c’est la seule solution.

La V60 Recharge Polestar Se recharge-t-elle bien ?

La V60 Recharge peut être rechargée sur un niveau I ou avec une borne de niveau II. Selon Volvo, le niveau II permet une recharge complète en 5 à 16 heures, en fonction de votre courant, tandis qu’une recharge de niveau I prend 10 à 24 heures.

L'arrière de la Volvo V60 Recharge Polestar Engineered 2024 Photo : D.Heyman

Le mot de la fin

La réputation de Polestar au fil des ans est indéniable. Ce groupe a transformé les voitures d’un fabricant, des voitures un peu ternes, et leur a ajouté un véritable dynamisme, sans parler de la réputation de la division en course.

Mais on ne peut s’empêcher de souligner le poids supplémentaire et les exigences requises pour la transition vers une plateforme électrifiée. Si vous recherchez un modèle hybride rechargeable capable d’offrir une conduite plus impliquée que la plupart des autres véhicules, alors celui-ci pourrait faire l’affaire. Sans compter que si l’on considère le format familial, il n’y a guère d’autre choix (voir les concurrentes, ci-dessous).

Par contre, si vous recherchez une voiture compacte plus performante, avec un budget de 75 000 $ à 80 000 $, il se peut que cette voiture ne réponde pas tout à fait à vos attentes.

Points forts Belle allure

Belle allure Intérieur confortable et bon espace de chargement

Intérieur confortable et bon espace de chargement Conduite possible en mode tout électrique Points faibles Sensation de lourdeur

Sensation de lourdeur Palette de couleurs limitée

Palette de couleurs limitée La sensation de conduite est ferme

La Volvo V60 Recharge Polestar Engineered 2024, roue Photo : D.Heyman

Les concurrentes de la Volvo V60 Polestar 2024

– Audi A4 Allroad

Volvo V60 Recharge Polestar Engineered 2024 électrique Photo : D.Heyman

Volvo V60 Recharge Polestar Engineered 2024, logo Photo : D.Heyman