Volvo EX30 2025 : 53 700 $ ou plus au Canada

Le Volvo EX30 2025 sera offert à partir de 53 700 $ lorsqu’il fera son entrée sur le marché canadien l’été prochain. Le VUS compact électrique élargira d’un véhicule la gamme de produits électriques de la marque suédoise, qui comprend actuellement les modèles C40 Recharge, XC40 Recharge et XC90.

Ce prix de départ de 53 700 $ signifie que l’EX30 se vendra environ 6000 $ de moins que le XC60. Il rend également le modèle admissible aux remises fédérales et provinciales pour les véhicules électriques, le cas échéant.

Le tout nouveau Volvo EX30 2025 Photo : Volvo

Les acheteurs ont le choix entre un modèle à moteur unique, à propulsion et à autonomie prolongée (Extended Range), ou bien les versions Plus et Ultra, qui offrent diverses commodités et des performances accrues, tout en conservant une autonomie de 442 km, selon les tests de l’EPA (la version à deux moteurs et à traction intégrale offre 426 km).

La version à deux moteurs, qui est offerte en configuration Plus et Ultra, propose la transmission intégrale et affiche un temps de seulement 3,6 secondes au 0 à 100 km/h, ce qui en fait la plus rapide de la famille Volvo, à ce jour. La puissance de l’EX30 est de 422 chevaux et 400 lb-pi de couple.

L’EX30 offre des options de personnalisation, avec cinq couleurs extérieures (Moss Yellow, Cloud Blue, Vapour Grey, Crystal White et Onyx Black).

L'intérieur de Volvo EX30 2025 Photo : D.Boshouwers

À l’intérieur, le VUS met l’accent sur la simplicité et l’élégance. L’environnement combine des matériaux naturels et recyclés, offrant quatre expressions de design et cinq thèmes d’éclairage d’ambiance inspirés des paysages suédois. Adapté au marché canadien, l’EX30 comprend de série un volant et des sièges avant chauffants.

Sur le plan de la sécurité et de la technologie, le Volvo EX30 2025 est doté d’un grand nombre de caractéristiques de série, par exemple :

Google intégré ;

Apple CarPlay sans fil ;

Un système d’alerte de l’attention conducteur avec information sur les angles morts ;

L’alerte d’ouverture de porte ;

L’atténuation des collisions à l’avant et à l’arrière ;

Un volant et des sièges avant chauffants.

Parmi les options offertes avec les modèles Plus et Ultra, on note un système audio premium, un toit panoramique, des fonctions avancées d’aides à la conduite, des jantes plus grandes de 19 pouces et une option bicolore pour l’extérieur (Noir Onyx pour le haut).

Volvo EX30 2025 blanche Photo : D.Boshouwers

Volvo vante non seulement les performances et les caractéristiques du EX30, mais aussi sa conception respectueuse du développement durable. Volvo dit avoir longuement étudié le cycle de vie du EX30 pour réduire son empreinte carbone.

Les consommateurs pourront réserver le modèle dès cet automne. Ils pourront alors s’attendre à des détails supplémentaires sur le dernier-né de la gamme électrique de Volvo. Les livraisons débuteront à l’été 2024. Auto123 fera l’essai du modèle au cours des prochaines semaines, alors restez des nôtres pour un premier compte rendu.

Prix du Volvo EX30 2025