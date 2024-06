C’est terminé pour la Volvo S60

Volvo a annoncé hier que le parcours de sa berline S60 se terminait. Celle qui avait pour mission de concurrencer les Audi A4, BMW Série 3 et Mercedes-Benz Classe C plie l’échine après une présence de 24 ans en Amérique du Nord.

Aux États-Unis, la voiture était fabriquée à l’usine Volvo de Ridgeville, en Caroline du Sud, depuis déjà cinq ans. La production du modèle va cesser dans le courant du mois de juin. Le VUS électrique EX90 vient le remplacer sur la chaîne de montage.

Si la S60 n’était pas la voiture la plus vendue au Canada (324 unités en 2022, 515 en 2023), il demeure triste de voir disparaître une autre berline. Aux États-Unis, on n’a jamais vendu plus de 20 000 unités par année, avec une moyenne de 10 000 à 12 000 écoulés sur une base annuelle. En comparaison, BWM et Mercedes-Benz vendent chacun plus de 30 000 unités par année aux États-Unis.

Pour Volvo, évidemment, on comprend le geste, alors que la compagnie est au cœur de son virage électrique. Et, à long terme, on peut deviner qu’elle engrangera plus de profits avec la vente d’EX90 plutôt que de S60.

Volvo n’a pas fait mention de la familiale V60, qui est construite en Suède, plutôt qu’en Amérique du Nord. On devine que celle-ci reste pour le moment au catalogue, mais il faudra surveiller quel genre d’avenir lui sera réservé. Considérant le virage tout électrique de la marque, elle est appelée à subir le même sort à moyen terme, mais elle pourrait revenir sous forme électrique.