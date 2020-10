Le Volvo XC40 Recharge 2021, au cas où vous ne le sauriez pas, c’est la version tout électrique du VUS compact de la marque suédoise. Aujourd’hui, la division canadienne de l’entreprise a annoncé à quel prix elle était pour offrir ce dernier au pays. Au passage, elle a ajouté quelques informations intéressantes à son sujet.

Le prix, sans plus tarder : 64 950 $. Le modèle va se pointer en concession un peu plus tard cette année. Il sera offert en version unique, mais différents ensembles d’options pourront lui être greffés. C’est le cas du groupe climat à 1000 $ qui ajoute des essuie-glace, des sièges arrière et un volant chauffant. Le groupe avancé en remet avec des jets nettoyants pour les phares, un système d’assistance au pilotage avec le régulateur de vitesse adaptatif, une caméra panoramique à 360 degrés, une prise de 12 volts à l’espace de chargement, ainsi que la recharge sans fil pour appareils cellulaires. Le tout pour 2100 $.

Différentes options individuelles sont aussi au menu comme une peinture métallique (900 $), une chaîne audio Harman/Kardon à 13 haut-parleurs (1250 $), ainsi que des roues de 20 pouces en alliage (1000 $), notamment.

Photo : Volvo Volvo XC40 Recharge 2021, profil

Réseau de recharge national

L’annonce de Volvo portait aussi l’intégration à un réseau de recharge national. En fait, Volvo Canada se joint à Volvo USA dans une collaboration avec le groupe ChargePoint afin de permettre aux propriétaires de Volvo d’accéder à la plupart des quelque 115 000 points de recharge de la firme, d’acheter le chargeur domestique ChargePoint Home Flex au moment de l’achat du véhicule, ainsi que de profiter des futures intégrations et fonctionnalités qui amélioreront encore l’expérience du conducteur.

Au-delà de son propre réseau, ChargePoint a des intégrations d’itinérance actives avec des partenaires tels que EVgo, FLO et Greenlots, entre autres. Cela signifie qu’un seul compte ChargePoint permettra aux clients de Volvo d’accéder à plus de 80 % des stations publiques de courant alternatif et continu aux États-Unis et au Canada aujourd’hui. D’autres seront ajoutées dans les mois à venir.

Photo : Volvo Volvo XC40 Recharge 2021, arrière

Le véhicule

Pour ce qui est du XC40 Recharge, rappelons que sa puissance annoncée est de 402 chevaux, qu’il offre la traction intégrale, et que son couple est de 486 livres-pieds. Son autonomie est estimée à 335 kilomètres par l’EPA (Environment Protection Agency) américaine, ce qui nous semble un peu faible compte tenu de ce qui est offert ailleurs présentement. Souhaitons que des options avançant plus de liberté soient éventuellement ajoutées à l’équation. Quant à la batterie de 78 kWh, elle peut récupérer 80 % de sa capacité en 40 minutes avec un chargeur rapide de 150 kW.

Du reste, le XC40 Recharge va se pointer avec un équipement complet. Il profitera notamment d’une intégration multimédia effectuée en partenariat avec Google. Le niveau de personnalisation promet d’être intéressant pour les utilisateurs. Le XC40 Recharge sera aussi le premier véhicule Volvo à profiter de mise à jour en ligne afin de demeurer au goût du jour sur le plan de la connectivité.