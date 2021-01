On sait depuis un certain temps déjà que Volvo va nous proposer un deuxième VUS tout électrique en plus du XC40 Recharge. On sait maintenant à quel moment la production de ce dernier sera lancée, soit un peu plus tard cette année.

La présentation du véhicule aura lieu en mars prochain. Nous en saurons donc plus très bientôt.

Ladite production aura lieu à l’usine belge de Gand qui subit actuellement des transformations pour être en mesure d’assembler plus de véhicules électriques. En fait, Volvo prévoit tripler sa capacité en la matière à cet endroit d’ici 2022. Le XC40 Recharge est d’ailleurs construit à l’intérieur de ces installations.

Pour l’instant, tout ce que l’on sait à propos du deuxième VUS électrique de l’entreprise, c’est qu’il va reposer sur la plateforme modulaire CMA qui sert déjà le XC40 Recharge et la Polestar 2.

On peut s’attendre à ce que le nouveau modèle profite des organes du XC40 Recharge, soit une batterie de 78 kWh offrant une autonomie de quelque 335 km. Considérant qu’on attend un modèle un peu plus imposant, il est à souhaiter qu’on propose une autre option plus performante, car l’offre pourrait tomber à court.

Volvo prévoit assembler des véhicules électriques à l’intérieur d’autres usines, notamment celle de Charleston, en Caroline du Sud. D’ici 2025, le constructeur estime que la moitié de ses ventes seront attribuable à ses véhicules électriques, le reste à des variantes hybrides rechargeables. En Europe, on s’approche déjà de cet objectif, car en 2020, près de 30 % des ventes de Volvo étaient constituées de produits électrifiés.