• L’application Waze, qui permet aux automobilistes de contourner des bouchons de circulation, ne fait pas que des heureux.

• Une ville de la Caroline du Nord s’est adressée à l’entreprise pour ne plus voir le trafic être dévié dans les zones résidentielles de sa ville.

• Waze s’est montrée coopérative avec la municipalité de Southern Shores qui a adopté une résolution pour interdire la circulation transitoire sur son territoire.

Personne n’espère se retrouver dans un bouchon de circulation. Perte de temps, retards, stress, bref, rien d’intéressant. Heureusement, les différentes applications qui analysent la circulation en temps réel nous permettent de contourner certains embouteillages.

Merveilleux, non ?

Et bien, pas pour tout le monde. À preuve, un dossier intéressant publié sur le site The Drive raconte le quotidien vécu par une municipalité qui en a soupé des gens et des touristes qui font des détours par les rues de sa ville. En fait, lorsqu’une application suggère un deuxième itinéraire lors d’un embouteillage, elle envoie quantité d’automobilistes sur des chemins secondaires et c’est là que le problème survient. Des communautés, normalement bien tranquilles, se retrouvent avec un flot de circulation anormalement élevé.

En Caroline du Nord, les autorités, les habitants et les législateurs de la ville de Southern Shores sont aux prises avec ce problème depuis plusieurs années. La circulation ne s’est pas améliorée malgré l’installation de panneaux de signalisation indiquant que certaines zones étaient réservées aux habitants, de barricades temporaires et de bosses sur la chaussée invitant les gens à ralentir.

Panneau de fermeture de rue Photo : GRC

Cela n’a pas aidé la situation. Même qu’en déviant le trafic d’un secteur, on l’a envoyé dans un autre qui s’est retrouvé avec un scénario encore plus catastrophique.

La semaine dernière, les autorités de la ville ont décidé de s’adresser directement au géant de la navigation Waze pour tenter de régler le problème. La ville a adopté une résolution interdisant la circulation transitoire lors d’une réunion du conseil municipal au début du mois. Ladite résolution, qui entrera en vigueur d’ici le congé de la fête du Travail, interdira aux automobilistes de passer par les rues locales. Pour que cela soit possible, les géants comme Waze devront apporter quelques ajustements à leurs systèmes.

La mairesse de Southern Shores, Elizabeth Morey, a rencontré les gens de Waze pour discuter de la possibilité de ne plus détourner la circulation à travers les zones résidentielles, conformément à la résolution. Au cours de la réunion, Waze a accepté d’éviter de détourner le trafic par les rues locales puisqu’une résolution était sur le point d’être adoptée par la ville.

« Je pense que l’un d’entre eux vient souvent ici et qu’il comprend notre problématique, ce qui est vraiment réconfortant », a expliqué la magistrate. « Ils nous ont assuré que si nous adoptions cette résolution, les conducteurs ne verraient plus sur leur application où il est possible de passer à travers notre ville pour court-circuiter le trafic. »

Cela ne réglera pas tout pour cette ville touristique, car les habitués de la place peuvent toujours passer par une zone résidentielle, mais c’est un pas dans la bonne direction. Surtout, ça ouvre une porte à d’autres municipalités qui souhaiteraient agir ainsi.

On peut s’attendre à voir d’autres villes emboîter le pas, surtout que Waze, dans ce cas, s’est montrée ouverte à travailler avec les autorités suite à une résolution municipale.