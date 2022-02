Lorsqu’il a été présenté, une caractéristique du Jeep Grand Cherokee de nouvelle génération avait grandement intrigué et fait écarquiller les yeux ; la présence d’un troisième écran à l’avant, juste devant le siège du passager. On avait vu la même chose avec le Grand Wagoneer.

Pour celui ou celle qui est invité à cette place, voilà un outil qui peut s’avérer utile, mais aussi divertissant, car il a la capacité de proposer des fonctions que l’on ne retrouve pas à l’écran de la console centrale, par exemple. Comme quoi ? La capacité d’écouter un film pendant que le véhicule est en circulation, ou encore de jouer à des jeux vidéo.

Lors de la présentation du modèle, la question de la sécurité est bien sûr venue en tête de tous. Un écran de plus à l’avant, avec une capacité de divertissement plus grande, ne peut que représenter une distraction supplémentaire pour le conducteur. Récemment, Tesla a vécu une situation similaire où l’on a vu qu’il était possible de jouer à l’écran central alors que le véhicule était en marche.

Disons que c’est problématique et que ça pose des questions d’éthique très sévères.

Le journaliste Ezra Dyer du magazine Car and Driver s’est intéressé à la chose en tentant de faire fonctionner une console Xbox à l’intérieur de son véhicule et en y invitant son fils à jouer pendant que le véhicule était en marche. Il a réussi, non sans peine.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Car and Driver (Ezra Dyer) Un Xbox branché à l'écran du passager avant du Jeep Grand Cherokee 2022

Avant d’aller plus loin, réglons de suite la question de la sécurité. L’écran du Grand Cherokee est invisible pour le conducteur. En effet, grâce à un filtre polarisant, il est impossible, du poste de pilotage, de voir quoi que ce soit à l’écran. Ce dernier apparaît tout noir, en fait. Ce n’est que lorsqu’on se déplace la tête devant lui qu’il devient possible de voir quelque chose.

On ne peut donc pas parler d’une distraction directe. Ce qui est diffusé, toutefois, vient s’ajouter aux éléments qui pourraient distraire le conducteur. De la matière pour un autre débat.

Quant au fonctionnement, un port HDMI permet de faire parvenir le signal de la console à l’écran. Ce qui s’est avéré plus problématique, c’est la mise sous tension de l’appareil. Comme l’explique Ezra Dyer, « Microsoft prétend qu’une Xbox comme celle branchée ne consomme que 62 watts lorsqu’elle est en fonction, mais elle doit en exiger un peu plus au démarrage. Chaque fois que je l’ai branchée sur la prise du véhicule, elle s’allumait pendant environ 10 secondes avant de faire sauter le circuit. La prise est prévue pour une puissance modeste de 150 watts. Cela signifie que la routine de démarrage de la Xbox doit comprendre un pic de consommation un peu plus élevé que cela. »

Heureusement pour les intéressés, il existe des onduleurs qui se branchent sur une prise de courant de 12 volts et qui fournissent bien plus que 150 watts. Il est donc possible de brancher la console de son choix pour utiliser l’écran du passager pour des jeux vidéo.

Avec l’accès à Internet, les possibilités sont multipliées pour le jeu en ligne. Et pourquoi pas un peu de Netflix pour votre passager lors de votre prochain voyage ?

Vraiment, nous sommes rendus ailleurs.

L’important toutefois, c’est ce que nous voulions souligner avec ce billet, c’est le fait que l’écran est invisible de la position de conduite. Vous pouvez le voir dans la vidéo d’Ezra Dyer qui accompagne l’article sur le site de Car and Driver (en anglais).