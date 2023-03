Photo : D.Boshouwers Genesis G80 Électrifiée 2023 - En route

Québec, Québec - Le trajet entre la capitale provinciale du Québec et son centre métropolitain, Montréal, nécessite entre deux et trois heures, selon le respect des limites de vitesse et les conditions routières. Ce n'est pas vraiment un problème pour un véhicule électrique moderne, mais la distance est suffisante pour réveiller l'anxiété liée à l'autonomie chez certaines personnes qui pourraient faire le trajet en VÉ.

En tout et pour tout, nous avons parcouru un peu plus de 300 km lors de cette randonnée organisée par Genesis Canada, l'idée étant de se faire une idée des modèles tout électriques de leur gamme actuelle, le petit multisegment GV60 et la berline G80 Électrifiée. L'autonomie officielle du premier est de 399 km (pas 400, 399 !), celle du second, de 454 km.



Photo : D.Boshouwers Genesis GV60 2023 - Profil

C'est beaucoup, me direz-vous. Qui pourrait bien souffrir d’anxiété reliée à l'autonomie avec de telles statistiques ? D’un point de vue rationnel, personne, mais c'est le propre de l'anxiété, elle n'est pas toujours rationnelle. De plus, comme nous sommes en hiver, vous pouvez oublier ces chiffres officiels, car l'autonomie des VÉ diminue toujours au retour de la saison froide.

Je dois préciser que ce jour-là, nous n'avions aucune raison de craindre l'autonomie, puisque nous étions bien pris en main par Genesis, qui a gentiment rechargé chaque véhicule pendant notre arrêt pour le lunch. Il se trouve que, nous n'avons pas eu des températures glaciales qui réduisent grandement les distances théoriques possibles entre les recharges.

La Genesis G80 Électrifiée

Photo : Genesis Genesis G80 Électrifiée 2023 - Profil

Nous avons amorcé notre journée avec une G80 Électrifiée chargée à bloc, ce qui nous a permis d'estimer l'autonomie à 360 km environ, ce qui est assez loin des chiffres officiels. Mais bien sûr, l'autonomie n'est qu'un élément à prendre en compte. Comment s'est comportée cette berline haut de gamme durant cette journée sur la route ?

La berline intermédiaire de la marque coréenne est une voiture qui convient à de nombreux automobilistes, du moins ceux qui ont besoin de plus d'espace qu'une berline sport comme la G70, mais moins qu'un paquebot comme la G90. La G80 offre une conduite exceptionnellement douce, digne de ses meilleures rivales allemandes. Cette douceur a même été accrue par l'ajout d’une motorisation électrique. La puissance totale des deux moteurs électriques (ce qui se traduit par une traction intégrale, bien sûr) est de 365 chevaux, ainsi que tout le couple disponible instantanément. Comme vous pouvez le deviner, l'accélération est franchement impressionnante.

Mais ce n'est pas la raison d'être de cette berline de luxe. Pour savoir de quoi il s'agit, terminez votre accélération et stabilisez votre vitesse sur l'autoroute. À vitesse de croisière, la G80 Électrifiée offre des sièges, un habitacle et une conduite de première classe, mais sans le bruit d'un avion. Sans aucun bruit, d'ailleurs. La suspension adaptative de la voiture anticipe les imperfections de la route et effectue des microréglages qui se font sentir non pas dans l'immédiat, mais sur le long terme.

Points forts
Accélération incroyable

Conduite douce et silencieuse

Une voiture parfaite pour l'autoroute

Points faibles
La voiture est lourde

Le freinage peut être saccadé

Une suspension molle

Photo : Genesis Genesis G80 Électrifiée 2023 - Intérieur

Comme nous l'avons déjà mentionné, l'habitacle intérieur est agréable à vivre, surtout lors de longs trajets. L'interface Genesis du système multimédia est moderne et réactive. Elle est également assez conviviale, avec un bémol : la plupart des utilisateurs utiliseront les boutons rotatifs situés sur la console inférieure, un système que je préfère à l’écran tactile (qui oblige l’utilisateur à tendre la main vers l’écran), à appuyer sur des boutons et à glisser des doigts, ce qui semble inviter à la distraction du conducteur. Le problème, c'est qu'il y a deux de ces molettes au sein de cette console centrale. Et même après avoir conduit plusieurs modèles Genesis au fil des derniers mois, je me retrouve à utiliser la mauvaise molette plutôt que l’autre.

Les sièges sont confortables, dignes du statut de luxe du modèle et à la hauteur de ce que l'on trouve dans une Mercedes-Benz, et l'espace pour les jambes et la tête est très généreux, comme on peut s'y attendre.

Points forts
Un habitacle raffiné et confortable

Deux molettes à la console centrale

Technologie avancée

Infodivertissement facile à manier

Points faibles

La suspension molle se fait ressentir

Genesis GV60

Photo : Genesis Genesis GV60 2023 - Trois quarts avant

Dans le cadre de ce lancement, Genesis a également mis à notre disposition le Genesis GV60, un modèle totalement différent de la G80 en ce sens qu'il s'agit d'un petit multisegment plus sportif dans l'ensemble que la berline.

Nous avons déjà conduit le GV60 dans le passé, et comme les conditions ce jour-là n'étaient pas hivernales, nous ne nous sommes pas trop concentrés sur ce modèle. Il convient de répéter que ce modèle est essentiellement l'équivalent de luxe des autres nouveaux multisegments compacts électriques du groupe Hyundai, la Hyundai Ioniq 5 et la Kia EV6. Ces trois modèles partagent essentiellement la même mécanique et les mêmes architectures, mais avec trois enveloppes extérieures très distinctes. Alors que ces deux modèles ont des habitacles fort acceptables, le Genesis GV60 est doté d'un intérieur nettement plus haut de gamme.

Sur la route, en un mot, le GV60 offre une conduite de petite voiture exceptionnelle avec, oui, une accélération initiale incroyable, surtout si vous choisissez d'appuyer sur le bouton du mode Boost, qui donne une poussée de 10 secondes de chevaux et de couple supplémentaires (pour un total de 483 chevaux et 516 lb-pi de couple). Vous pouvez le faire de façon répétée (cela m'a rappelé ces expériences avec des souris qui appuyaient de façon répétée sur un bouton pour recevoir des sensations de plaisir via des électrodes reliées à leur cerveau !

Points forts
Accélération incroyable

Une conduite sportive et agile

La technologie avancée

Points faibles
Une visibilité peu reluisante vers l'arrière

Pas un bon véhicule familial

Un petit coffre

Photo : Genesis Les Genesis G80 Électrifiée 2023 et GV60 2023

Le mot de la fin

La météo clémente n'a pas permis de mettre à l'épreuve l'un ou l'autre des VÉ de la gamme électrique Genesis actuelle dans des conditions hivernales difficiles, mais c'était notre premier passage à l'intérieur de la G80 Électrifiée qui s’est très bien déroulé. La voiture offre une expérience de conduite très positive, les deux points forts étant l'accélération exceptionnelle et la conduite incroyablement silencieuse et douce sur l'autoroute. L'autonomie est parfaitement acceptable, et la transmission intégrale est de série.

Photo : Genesis Genesis G80 Électrifiée 2023 - Avant

Voici quelques-unes de vos questions sur la Genesis G80 Électrifiée 2023 :

L'autonomie est-elle un problème avec la G80 Électrifiée ?

Pour la plupart des gens, la réponse est un non catégorique. Avec plus de 450 km, elle est largement suffisante pour la plupart des automobilistes moyens. Même en hiver, la moyenne de 340 km que nous avons observée devrait éviter une trop grande anxiété.

Avez-vous une idée de la valeur de revente d'une G80 Électrifiée à l'avenir ?

En un mot, non. Avec un modèle aussi récent, et comme les berlines de luxe entièrement électriques sont un format relativement nouveau sur le marché, il est difficile de prédire quelle sera la demande dans trois ou quatre ans, quand un tas de VÉ plus récents et plus avancés arriveront sur le marché. De plus, Genesis n'a pas le cachet intrinsèque d'une BMW ou d'une Audi. Le temps nous le dira.

La concurrence principale

Audi A4 e-tron (à venir)

BMW i4

BMW i5 (à venir)

Mercedes-Benz EQE (à venir)

Tesla Model S

EVALUATION 78 % Performance 8/10 Design 7/10 Espace à bord 9/10 Technologie/sécurité 8/10 Économie d’essence 7/10 Rapport qualité-prix 8/10